"פעם ראשונה מרגיש משמעותי, חשוב להמשיך"

נבחרת ישראל המשיכה הבוקר (רביעי) בהכנות לקראת משחק החוץ מול מולדובה ביום שישי, כאשר בתום העונה, מי שדיבר עם התקשורת היה הקשר אליאל פרץ, שלקח את ההזדמנות שקיבל בהתכנסות הקודמת בשתי ידיים וצפוי לפתוח גם במשחק הקרוב כקשר אחורי.

“שני משחקים מאוד חשובים לפנינו. אנחנו רוצים לבוא ולעשות את העבודה כמו שצריך ובעזרת השם נעשה את זה. ההכנות רגילות, אנחנו באים כמו לכל משחק ומנסים לעשות את ההכי טוב שלנו”, אמר.

על העובדה שהנבחרת מגיעה כפייבוריטית: “אנחנו לא מתייחסים למה שחייבים לנצח ולמה שלא. הפערים מצטמצמים, אנחנו רוצים לבוא לשחק כדורגל טוב ושמח ולהצליח מבחינת התוצאה וזה מה שחשוב”.

אליאל פרץ: "באים לעשות הכי טוב ולנצח"

על הפריחה שלו בנבחרת: “זו פעם ראשונה שאני מרגיש משמעותי בנבחרת ואני שמח על כך. זה בא גם בעקבות היכולת האישית שלי בליגה וגם בזכות היכולת שלי בנבחרת, בהזדמנות שקיבלתי. אבל הכי חשוב זה להמשיך ככה ולבוא לעשות את ההכי טוב בכל משחק. זו זכות לייצג את המדינה, זה החלום שחלמתי מאז שהתחלתי לשחק”.

על המשחק מול איטליה: “אנחנו לא מסתכלים על איטליה. למדנו מהמשחק האחרון נגד אסטוניה המון. אנחנו צריכים פשוט לא לקבל גול ולהיות מסודרים בהגנה. יחד עם זאת, להיות מאוד סבלניים ויצירתיים בהתקפה. אני מאמין שנעשה משחק טוב ותוצאה טובה”.