וירוס פיפ"א גם בלי להיות לנבחרת: באלדה נפצע

רוב השחקנים של ברצלונה נמצאים במשימות לאומיות עם הנבחרות השונות שלהם, ובמועדון גדול שכזה הרוב מקבלים זימון, אך תמיד יש כאלו שלא. אחד מהם הוא אלכס באלדה, אותו בחר לואיס דה לה פואנטה שלא להכליל בסגל לשני המשחקים בקרובים במוקדמות המונדיאל עם ספרד.

המגן נותר עם המועדון שלו באימונים עם הסגל הקצר שיש, פלוס כמה שחקנים מהנוער וביניהם אוריין גורן, ואם אומרים שיש את “וירוס פיפ”א”, בו תמיד כל קבוצה כמעט תמיד נפגעת מפגרת נבחרות עם שחקן שחוזר פצוע, אז באלדה נפצע דווקא באימון המצומצם.

הספרדי נפגע בשריר הירך האחורי השמאלי שלו באימון שקרה היום (רביעי), ובספרד כבר טוענים שהוא ייעדר כחודש מהמגרשים. אם הכל יילך כשורה, הוא צפוי לפספס בוודאות את המשחקים נגד ולנסיה וחטאפה בליגה, ואת ניוקאסל באלופות, והוא בספק גדול לאוביידו, וספק לריאל סוסיאדד.

אלחנדרו באלדה (La Liga)

מי שצפוי לתפוס את מקומו בהרכב הפותח של האנזי פליק הוא ג’רארד מרטין, ששיחק במקום בלאדה בהרכב הפותח לא פעם ולא פעמיים בעונה שעברה כשהאחרון היה פצוע. ברצלונה רשמה אותו רשמית בסגל כשחקן בוגרת והוא רשאי לשחק מהמשחק הבא, ושנה שעברה הוא שיחק 40 משחקים.