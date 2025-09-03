יום רביעי, 03.09.2025 שעה 19:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

וירוס פיפ"א גם בלי להיות לנבחרת: באלדה נפצע

המגן לא זומן למשחקים עם ספרד, ונפצע בשריר הירך במהלך האימון של בארסה. ייעדר חודש, המשחקים שהוא צפוי לפספס בפנים. וגם: מי שצפוי לפתוח במקומו?

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

רוב השחקנים של ברצלונה נמצאים במשימות לאומיות עם הנבחרות השונות שלהם, ובמועדון גדול שכזה הרוב מקבלים זימון, אך תמיד יש כאלו שלא. אחד מהם הוא אלכס באלדה, אותו בחר לואיס דה לה פואנטה שלא להכליל בסגל לשני המשחקים בקרובים במוקדמות המונדיאל עם ספרד.

המגן נותר עם המועדון שלו באימונים עם הסגל הקצר שיש, פלוס כמה שחקנים מהנוער וביניהם אוריין גורן, ואם אומרים שיש את “וירוס פיפ”א”, בו תמיד כל קבוצה כמעט תמיד נפגעת מפגרת נבחרות עם שחקן שחוזר פצוע, אז באלדה נפצע דווקא באימון המצומצם.

הספרדי נפגע בשריר הירך האחורי השמאלי שלו באימון שקרה היום (רביעי), ובספרד כבר טוענים שהוא ייעדר כחודש מהמגרשים. אם הכל יילך כשורה, הוא צפוי לפספס בוודאות את המשחקים נגד ולנסיה וחטאפה בליגה, ואת ניוקאסל באלופות, והוא בספק גדול לאוביידו, וספק לריאל סוסיאדד.

אלחנדרו באלדה (La Liga)אלחנדרו באלדה (La Liga)

מי שצפוי לתפוס את מקומו בהרכב הפותח של האנזי פליק הוא ג’רארד מרטין, ששיחק במקום בלאדה בהרכב הפותח לא פעם ולא פעמיים בעונה שעברה כשהאחרון היה פצוע. ברצלונה רשמה אותו רשמית בסגל כשחקן בוגרת והוא רשאי לשחק מהמשחק הבא, ושנה שעברה הוא שיחק 40 משחקים.

