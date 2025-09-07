יום ראשון, 07.09.2025 שעה 22:01
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
33-52גיאורגיה2
32-31טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
106-115ווילס2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

איטליה מעולם לא הייתה כל כך תלויה בדונארומה

האזורי במצב חירום ומחר ב-21:45 חייבים לנצח את ישראל במטרה להימנע מטרגדיית מונדיאל נוספת. הקפטן, גיבור יורו 2020, עוד לא שכח את הכישלון הקודם

|
ג'יאנלואיג'י דונארומה (IMAGO)
ג'יאנלואיג'י דונארומה (IMAGO)

ה-24 במרץ 2022 היה רגע שפל עבור נבחרת איטליה. מספר חודשים בלבד לאחר הזכייה ביורו 2020 (שנערך ב-2021) שהפיחה תקווה לעתיד ורוד, האזורי הושפלו בחצי גמר פלייאוף ההעפלה למונדיאל בקטאר עם הדחה אחרי הפסד 1:0 לצפון מקדוניה. הנרטיב הבולט בתקשורת האיטלקית היה “בושה” ו”טרגדיה”, כשב’קוריירה דלו ספורט’ הגדילו והגדירו את ההפסד כ”בושה הגדולה ביותר בהיסטוריה המודרנית של הכדורגל האיטלקי”, לאחר כישלון שני ברציפות להעפלה למונדיאל.

מי שעמד בין הקורות הוא ג’אנלואיג’י דונארומה, אז שוערה של פ.ס.ז’. אי אפשר לומר שהספיגה בדקה ה-92 הייתה באשמתו הישירה, אך בתוך הטרגדיה של הנבחרת האיטלקית היה לו חלק גדול: משוער כמוהו, שרק מספר חודשים לפני כן נבחר לשחקן הטורניר ביורו, מצופה לתת את הערך המוסף ולמנוע ניסיון של היריבה בבעיטה מרחוק. בדיוק לרגעים האלה שוערים ברמה של דונארומה אמורים להגיע, ולאחר שכל המשחק לא נדרש ממנו יותר מדי, בעיטה אחת הרחק מחוץ לרחבה שלחה את איטליה לתהום, והוא לא היה שם כדי להציל אותה.

קופצים להווה, דונארומה כבר הקפטן של נבחרת איטליה וניתן לומר די בבירור שהוא גם הפנים שלה. קל לשכוח שהשוער, שחתם בשבוע שעבר במנצ’סטר סיטי, הוא רק בן 26, אך לאחר שהיה השוער הצעיר ביותר ששיחק במדי האזורי בגיל 17, והקפטן הצעיר ביותר במדים הלאומיים מזה עשרות שנים בגיל 22, ניתן להבין כמה הוא כבר הספיק בקריירה שהחלה בשלב מוקדם מאוד. הפריצה במילאן קרתה עוד לפני גיל 17, ומאז המעבר לפאריס סן ז’רמן הוא הספיק לזכות בתארים רבים, כולל 4 אליפויות צרפת, 2 גביעים מקומיים, 3 זכיות בסופר קאפ הצרפתי ובעונה האחרונה הגיע לתואר החשוב מכולם עבור המועדון: ליגת האלופות.

דונארומה לאחר הזכייה בליגת האלופות (IMAGO)דונארומה לאחר הזכייה בליגת האלופות (IMAGO)

בשביל פ.ס.ז’ היה מדובר בפסגת כל החלומות שהתגשמה. עבור דונארומה? הוא כבר התמקד ביעד הבא: “המטרה מספר 1 שלי היא העפלה למונדיאל, איטליה במצב חירום ואנחנו חייבים להיות שם”, אמר, כאשר הוא ידע ששישה ימים לאחר הגמר כבר יצטרך לעמוד בין הקורות של הנבחרת הלאומית. אחרי הופעה בינונית במבחן הגדול הראשון שלו כקפטן ביורו 2024, שנגמרה בהדחה בשמינית הגמר (לשם האזורי בקושי העפילו מהבתים), באיטליה ידעו כי חזרה למונדיאל לראשונה מאז ברזיל 2014 היא לא רק מטרה, אלא חובה.

“לאיטליה יש נבחרת חזקה, דונארומה שהוא שחקן מפתח וגם שחקנים כמו בארלה, בסטוני, טונאלי ועוד”, אמר ל-ONE עיתונאי מקומי. “אבל מכל מיני סיבות היא מפספסת את היעד של המונדיאל, זה דבר מדהים כשחושבים על ההיסטוריה והרמה של הסגל”.

הבית עם נורבגיה, ישראל, מולדובה ואסטוניה היה אמור לספק קרקע נוחה להשגת הכרטיס למונדיאל 2026, כאשר מבין היריבות נורבגיה הייתה האחרונה לעלות לטורניר גדול אי שם בשנת 2000. כבר במשחק הראשון של האזורי הם פגשו את הנורבגים, אך עשו זאת בסגל חסר מאוד בהגנה ובתקשורת האיטלקית הכריזו: “איטליה מעולם לא הייתה כל כך תלויה בדונארומה”. די לורנצו הדגיש את מעמדו של השוער: “דונארומה הוכיח שהוא אחד השוערים הטובים בעולם, אם לא הטוב ביותר. לנורבגיה יש את הולאנד, לנו יש את ג’יג’יו (דונארומה, ע.א)”.

גג'אנלואיג'י דונארומה, "לנורבגיה יש את הולאנד, לנו יש את ג'יג'יו" (IMAGO)

כשהכול על הכתפיים שלו, הנבחרת קרסה. זה התחיל משער של סורלות’, כשדונארומה לא סגר טוב את הפינה הקרובה, המשיך עם בעיטה חזקה של נוסה לרשת, ובדקה ה-42 הולאנד חלף על פניו בקלילות וגלגל פנימה את השלישי שהספיק ל-3:0 חד צדדי בסיום. “זה לא מתקבל על הדעת”, אמר דונארומה וביטא את התסכול. “אנחנו איטליה, אנחנו לא יכולים לשחק משחקים ככה. השחקנים חייבים להיות יותר מאוחדים מתמיד, זה קריטי”. הניצחון מול מולדובה כמה ימים לאחר מכן לא השכיח את ההשפלה, ולא היה מנוס מפיטוריו של המאמן ספאלטי, כשזמן קצר לאחר מכן נבחר מחליפו: ג’אנרו גאטוזו.

מילותיו של דונארומה “אנחנו איטליה” ו”חייבים להיות מאוחדים” נענו במינוי. שחקן העבר אמנם לא זכה להצלחות גדולות על הקווים, אך בנבחרת חיפשו “פרסונה”, מישהו שמסוגל להחזיר את הלהט והזהות האיטלקית. דונארומה, שמכיר את המאמן מהימים במילאן, הדגיש כי “עם גאטוזו, נחזיר את החוזק והגאווה האיטלקיים”, כשהתקווה באיטליה שהניסיון להתחבר לזהות מחדש יוביל לשינוי המיוחל.

גאטוזו ודונארומה בימים המשותפים במילאן, כעת שוב ביחד (IMAGO)גאטוזו ודונארומה בימים המשותפים במילאן, כעת שוב ביחד (IMAGO)

איטליה תגיע למשחק מחר (שני) ב-21:45 מול נבחרת ישראל כשהיא רק שלישית בבית, מתחת לרן בן שמעון ושחקניו, אך עם משחק חסר ולאחר שניצחה את אסטוניה עם 0:5 בהופעה הראשונה תחת המאמן החדש. באיטליה בונים על הקפטן דונארומה שיוביל את הצלת הקמפיין. “דונארומה כריזמטי, והוא עוצר הבעיטות הטוב בעולם”, הוסיף ל-ONE העיתונאי האיטלקי. “הוא תמיד היה במיטבו בסיטואציות קשות ותחת לחץ, באיטליה מקווים שהוא יוכל להביא את ה’קלאץ’’ שהיה לו ביורו 2020”.

לאחר ששתי הנבחרות הפסידו במשחק לנורבגיה, הן יודעות שאין מקום יותר להפסדים, אך בזמן שישראל יכולה להיות מרוצה מתיקו, לאיטלקים אין את הפריבילגיה הזו. על דונארומה אחריות גדולה להרים את הנבחרת, כפי שעשה כבר בעבר כשנבחר למצטיין הזכייה ביורו, ולנצל את המשחק מול ישראל כדי להזכיר לעולם הכדורגל: איטליה עדיין כאן.

