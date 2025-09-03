יום שישי, 05.09.2025 שעה 17:44
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

נקבע סדר המשחקים לליגה הלאומית בכדורסל

נהריה תארח את רמת השרון במחזור הראשון, מתי הדרבי של חיפה? בליגת העל: רעננה החתימה את הגארד אריאל עצמון, מקסים פילוננקו ימשיך באליצור נתניה

|
יוגב אוחיון (יעל אמסילי, מנהלת הליגה הלאומית)
יוגב אוחיון (יעל אמסילי, מנהלת הליגה הלאומית)

אתמול (רביעי) נערכה הגרלת המשחקים לעונת 2025/26 וכן הגרלת משחקי שמינית גמר גביע המדינה בליגה לאומית Winner, שתיפתח ב-8 לאוקטובר. המחזור הראשון יפגיש את עירוני נהריה עם א.ס רמה"ש ואת מכבי אשדוד עם א.ס אליצור אשקלון.

הדרבי החיפאי הראשון של העונה יתקיים במחזור ה-13. באותו המחזור מכבי רחובות תפגוש את עירוני נהריה. במחזור השביעי מכבי רחובות תצא לאשקלון למשחק מסקרן.

משחקי שמינית גמר גביע הליגה הלאומית יתקיימו ב-15-16 בינואר, לאחר תום הסיבוב הראשון. הקבוצה ה-15 תיקבע עם סיום ההליך המשפטי (אליצור נתניה או עירוני אילת), בעוד הקבוצה ה-16 תיקבע בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע של איגוד הכדורסל בתום כל ההליכים.

בתוך כך, בליגת העל, העולה החדשה, מכבי עירוני רעננה, החתימה את הגארד הצעיר, אריאל עצמון (19, 1.90), שגדל במחלקת הנוער של קריית אונו ובעונה החולפת עלה לקבוצת הבוגרים של קריית אונו, מהליגה הארצית. עצמון אמר: "שמח וגאה להצטרף למכבי רעננה, תודה לכל מי שתמך בי בדרך. מחכה לעלות לפרקט, יאללה רעננה".

מקסים פילוננקו (FIBA.COM)מקסים פילוננקו (FIBA.COM)

אליצור נתניה, שאחרי דרמה גדולה נשארה לבסוף בליגת העל, תמשיך לעונה נוספת עם מקסים פילוננקו, בנו של כדורסלן העבר, פאבל פילוננקו. הסנטר הצעיר בן ה-19 (2.08 מטר) שהיה בסגל נבחרת הנוער של ישראל בקיץ האחרון ורשם הופעה מרשימה, קיבל בעונה החולפת 3.7 דקות בלבד בממוצע למשחק. היהלומים מצפים כי העונה יקבל מקום מרכזי יותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */