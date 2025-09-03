"המצב בעזה? מרגיש בעיקר עצבות גדולה"

נבחרת איטליה תפגוש את נבחרת ישראל במסגרת מוקדמות המונדיאל בפגרת הנבחרות הקרבה, כשתשחק מולה ביום שני, ה-8 בספטמבר, בדברצן, כשלפני כן תשחק נגד נבחרת אסטוניה בזמן שהנבחרת הלאומית תפגוש את מולדובה. לקראת המפגש מול הכחולים-לבנים, בלם ‘האזורי’, ג’יאנלוקה מנצ’יני, התייחס למצב שקורה בין ישראל לעזה.

“אני מרגיש בעיקר עצבות גדולה, אני שם את עצמי בנעליים של האבות שאוחזים את הילדים שלהם בידיים, אלו תמונות מבעיתות”, פתח בדבריו. “למרות זאת, אנחנו לא נחרים את המשחק, נעשה מה שאומרים לנו. אם יגידו לנו לשחק, אז נשחק, אנחנו לא אלו שאחראים על קבלת ההחלטה. כאבא וכבן אדם,כל מה שקורה הוא טרגי”.

הבלם הוא לא היחיד שנשאל על המפגש מול ישראל, כשגם שחקן העבר ומאמן הנבחרת החדש, ג’נארו גאטוזו, שיערוך את משחקי הבכורה שלו על הקווים בפגרת הנבחרות הנוכחית, התייחס למורכבות.