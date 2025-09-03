מ.ס אשדוד סיכמה עם רמת גן על רכישת בוסקילה

האם מור בוסקילה בדרך ליעד חדש ומפתיע? בעלי מועדון ספורט אשדוד, ג'קי בן זקן, סגר מול בעלי הפועל רמת גן, אמיר חמיאס, את העברתו של מור בוסקילה לעיר הנמל. בן זקן מוכן לשלם מיליון וחצי שקלים, אבל הפועל תל אביב תוכל להשוות את ההצעה של אשדוד.

נכון לרגע זה, באשדוד מודעים לכך שהפועל תל אביב יכולה להיכנס לתמונה והתחושות הן שהם ישוו את התוצאה בסופו של דבר. "אנחנו מאוד רוצים את מור בוסקילה, אבל לא יודעים אם הוא יגיע אלינו בסופו של דבר. אם הפועל תל אביב תשווה את ההצעה אז הוא כנראה יהיה שם", אמר גורם באשדוד.

בוסקילה לא סגר את תנאיו באשדוד ומעדיף לשחק בחודורוב, אם כי במידה והפועל תל אביב לא תגיב לאירועים ותשווה את ההצעה - הוא יעבור לאשדוד.