שמועות הענק שהפכו רשמיות והאירוע בבית הלבן

בפודקאסט ספורט הזירה החדש של ONE “נוקאאוט!”, יניב קמינסקי שדר, פרשן וכתב ONE ואולגה רובין לוחמת ה-MMA הבכירה בישראל מדברים על כל מה שחם בעולם אומנויות הלחימה בארץ ובעולם. בפרק 6 מסכמים שבוע מלא בשמועות שהפכו להכרזות רשמיות, כולל כמה הכרזות ענק שכולנו חיכינו לשמוע.

איסלם מחצ’ב שוויתר על חגורת האליפות במשקל קל, כדי להילחם מול ג'ק דלה מדלנה על חגורת האליפות במשקל וולטרווייט (170 פאונד) בנובמבר הקרוב במדיסון סקוור גארדן האגדי כפי שצפינו – ועכשיו זה רשמי.

עוד הכרזת ענק שבימים ספורים הפכה משמועה להכרזה רשמית היא שבדומה למחצ’ב, גם האלופה הסינית ווילי ז'אנג תוותר על חגורת האליפות שלה ותעלה קטגוריה כדי להילחם מול האלופה ולנטינה שבצ'נקו, בקרב שנחשב בעיני רבים לאחד מקרבות הנשים הגדולים בהיסטוריה וכזה שכל העולם קיווה לקבל. שתי הלוחמות שייפגשו לקרב על החגורה שהתפנתה יהיו וירנה ג'נדרובה ומקנזי דרן.

יניב קמינסקי ואולגה רובין (אופק שדה)

לא האמנתם לטראמפ ולדיינה? אז עכשיו זה רשמי – האירוע בבית הלבן קורה בוודאות ויערך ברביעי ליולי בשנה הבאה, יום ההולדת ה-250 של ארצות הברית. עוד בהכרזות: קרלוס פרטס פוגש את ליאון אדוארדס, עומאר נורמגמדוב פוגש את בטיסטה, וולקוב מול אלמיידה, ראקיץ' מול אזאמט, ומפגש בין “אחים של” כשאחיו של ג'וני ווקר וולטר יפגוש את מוחמד אוסמן, אחיו של קמארו.

עוד שוחחנו על התקרית המזעזעת בעיה מעורב בנו של הלוחם האגדי רמפייג’ ג'קסון, שתקף בברוטליות מתאבק באירוע היאבקות, תקרית שהפכה ויראלית וזעזעה את כל מי שצפה בסרטון.

3 האירועים המעניינים מהסופ”ש והניצחונות הבולטים

אירוע “מיספיטס” באנגליה בו דארן טיל עם נוקאאוט אכזרי על לוק רוקהולד בזירת האגרוף, ניצחון ראשון ושנוי במחלוקת של טוני פרגוסון בבכורת האגרוף שלו אחרי למעלה משש שנים בלי ניצחון בקרב מקצועני, וניצחון ב-15 שניות של דילון דניס.

האירוע של “די בי אקס”, הארגון של מייק פרי וג'ון ג'ונס והניצחונות הגדולים של בריאן באטל שנחתך רק לפני שבועיים מה-UFC, ושל ז'אירז'יניו רוזנסטרויק שהפך לאלוף במשקל כבד של הארגון, והניצחון הענק של קרייג ג'ונס שהרדים את צ'ייל סונן עם חניקת באגי באירוע “סי.ג'י.איי 2”

עוד בפרק – עונים על שאלות מהבית ומפרסמים את תוצאות סקר השבוע שעבר, הסקר של השבוע, עוברים על שמועות שרצות ומתכוננים לאירוע ה-UFC בפאריס בסופ”ש הקרוב. צפו והאזינו!