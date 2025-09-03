בתום מותחן אדיר: ליטא ניצחה 71:74 את שבדיה

במהלך מחזור ההכרעה במסגרת בית ב’ ביורובאסקט, נפגשו היום (רביעי) ליטא ושבדיה. הליטאים ניצחו 71:74 את הסקנדינבים והראו הרבה אופי במאני טיים, על אף חסרונו של הכוכב ואקס מכבי תל אביב רוקאס יוקובאיטיס. הודות לניצחון, ליטא נמצאת בראש הבית לפחות זמנית, עד שגרמניה תשחק הערב מול פינלנד. ואילו שבדיה ממוקמת במקום הרביעי שיפגיש אותה עם טורקיה או סרביה (מי שתסיים בראשות בית א’).

המשחק נפתח באופן צמוד כשההובלה התחלפה בין הנבחרות לאורך הרבע הראשון, כשמי שבלט מעל כולם היה הגארד השבדי, פלה לארסון שחקנה של מיאמי היט שקלע היום 18 נקודות. ברבע השני השבדים כבר תפסו בעלות על המשחק כשהובילו לאורך כל הרבע ואף החזיקו ביתרון דו-ספרתי.

ברבע השלישי המגמה השתנתה, הליטאים פתחו טוב והצליחו לסגור את הפער ואף לעלות ליתרון משלהם בהובלת ולאנצ’יונאס, שקלע היום 18 נקודות גם הוא בדיוק כמו הכוכב שמנגד. הרבע הרביעי היה מותחן אדיר, היתרון התחלף כמעט בכל התקפה והיה קשה לדעת לאיזה צד המשחק יילך. כשלבסוף בשתי הדקות האחרונות הליטאים הראו אופי ודייקו יותר מהיריבה הסקנדינבית, שקיבלה הזדמנות לכפות הארכה בשניות האחרונות, אך פלה לארסון החטיא את השלשה ובכך המשחק הוכרע לטובת הליטאים.

יונאס ולנצ'יונאס זורק מהקו (פיבא)

הקהל השבדי (פיבא)

הקהל הליטאי (פיבא)

קלעו לליטא: יונאס ולנצ’יונאס (18 נקודות), ארנס וליצקה (14), גיטיס רדזביציוס (13), אזולאס טובליס (12), דייוידאס סירבידיס (7), איגנס סרגיונאס (6), רוקאס גיידרייטיס (4).

קלעו לשבדיה: פלה לארסון (18 נקודות), טוביאס בורג (13), סימון בירגאנדן (10), בארה אנג’ייה (8), לודביג הקאנסון (6), דנזל אנדרסון (6), מלווין פנצאר (4), ויקטור גאדפורס (3), ווילהלם פלק (2), אדם רמסטדט (1).

רבע ראשון: 15:21 לשבדיה

חמישיית נבחרת ליטא: מרגיריס נורמנטס,גיטיס רדזביציוס, יונאס ולנצ’יונאס, רוקאס גיידרייטיס, דייוידאס סירבידיס.

חמישיית נבחרת שבדיה: סימון בירגאנדן, פלה לארסון, לודביג הקאנסון, ויקטור גאדפורס, מלווין פנצאר.

פתיחת הרבע הראשון הלכה לצד השבדי, כששתי דקות וחצי מפתיחת המשחק, הסקנדינבים הובילו 2:8. לאחר מתפרצת יפה של הליטאים רוקאס גיידרייטיס סיים עם לייאפ נהדר וצימק, 9:12 לשבדיה.

לאחר מספר התקפות ששתי הנבחרות לא הצליחו לקלוע, ווילהלם פאלק חדר נהדר לכיוון הסל וסיים בלייאפ. היתרון השבדי גדל, לאחר שלשה וחדירה נוספת הסקנדינבים עם יתרון השיא במשחק, 13:21 לשבדיה.

דייוידאס סיריבידיס זורק (פיבא)

לודביג הקאנסון בדרך לסל (פיבא)

רבע שני: 33:39 לשבדיה

בפתיחת הרבע השני השבדים המשיכו לקלוע ועלו בפעם הראשונה ליתרון דו-ספרתי, לאחר שלשה נהדרת של דנזל אנדרסון, 16:27 לשבדיה. מתפרצת נהדרת של השבדים הסתיימה בדאנק אדיר של פלה לארסון שממשיך להוביל את נבחרתו, 18:29 לשבדיה.

שלשה נוספת של השבדים קובעת את יתרון השיא, באמצע הרבע השני, 20:32 לשבדיה. מהלך יפה מהצד הליטאי יונאס ולנסיונאס חילק אסיסט נהדר שצימק במעט את ההפרש. לקראת הירידה למחצית, הליטאים הצליחו להיכנס למשחק ולצמצם את הפער, אך שלשה של השבדים בשניות האחרונות החזירה את היתרון למרחק של שני פוזשנים.

פלה לארסון בדרך להטביע (פיבא)

פלה לארסון מטביע (פיבא)

בארה אנג'ייה בלייאפ (פיבא)

רבע שלישי: 53:54 לליטא

הרבע נפתח בצורה מעולה מבחינת הליטאים שקלעו שלשה והוסיפו עוד לייאפ ולקחו את ההובלה בפעם הראשונה מאז הרבע הראשון, 43:44 לליטא. ריצה נהדרת של הליטאים שנכנסו לקצב והתחילו להגדיל את הפער עם מספר נקודות חשובות, 43:49 לליטא.

שלשה נהדרת של הליטאים העלתה אותם ליתרון השיא שלהם במשחק עד כה שעומד על שבע, 45:52 לליטא. בארה אנג’ייה, עם ריבאונד התקפה שהוביל לחדירה אדירה שלו שהסתיימה בלייאפ יפה וצימצום הפער, 49:51 לליטא.

דייוידאס סיריבידיס זורק (פיבא)

ויקטור גאדפורס זורק (פיבא)

רבע רביעי: 71:74 לליטא

הרבע נפתח טוב מבחינת השבדים שהצליחו להחזיר לידיהם את היתרון, אך המשחק צמוד מאוד, 59:60 לשבדיה. היתרון מתחלף מהתקפה להתקפה, שלשה נהדרת של ויקטור גאדפרוס קבעה יתרון לשבדיה, אך מנגד התקפה מהירה של ליטא החזירה את היתרון לצד הלבן, 62:65 לליטא.

22 שניות לסיום המשחק הצמוד, ליטא קיבלה הזדמנות להגדיל את הפער לחמש נקודות אך החטאת עונשין שמה אותנו במצב של יתרון ארבע נקודות לזכות ליטא. 13 שניות לסיום הפרש שתי נקודות בלבד לטובת ליטא, איזו דרמה. השבדים החטיאו זריקה קריטית לשלוש נקודות שיכלה לקחת את המשחק להארכה, אך הליטאים ניצחו.

ארנס וליקה עם הכדור (פיבא)