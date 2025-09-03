"אני לא אדם עם קומבינות, אך אשיג כל מטרה"

מבוגרים ונוער בנבחרת ישראל. ביולי האחרון, אבי אבינו, המאמן בן ה-42, סיים שנתיים במ.ס. אשדוד, כשבעונת 2023/24 הניף את גביע המדינה לנוער, יחד עם קבוצתו, לאחר ניצחון מרשים של 1:5 בגמר מול בני סכנין. כיום, הוא עובד יחד עם גיא לוזון בנבחרת הצעירה, ששיחקה במרץ וביוני האחרונים משחקי ידידות מול קפריסין ובולגריה (ניצחון והפסד).

בעונה החולפת, בעונתו השנייה בנוער של מ.ס. אשדוד, סיים יחד עם שחקניו בפלייאוף העליון בליגת העל לנוער. הוא היה רוצה להשיג הרבה יותר, אבל מה שיש, הוא ברכה עבורו. בעבר, שימש כעוזר מאמן בבית"ר תל אביב רמלה, קבוצה שעוד שיחקה בליגה הלאומית, קבוצה בה שיחק כשחקן. בנוסף, אימן בוגרים גם במכבי עירוני אשדוד מליגה א' דרום.

אבינו קיבל שיחה מההתאחדות לכדורגל בדבר צירופו לנבחרת הצעירה של ישראל, תוך כדי שהוא ממשיך לאמן את הנוער בעונה החולפת של מ.ס. אשדוד. לאחר שהצדדים הבינו כי אי אפשר לשלב בין הדברים, אשדוד נפרדו מהמאמן שקיבל את הזדמנות חייו, עד ליעד הבא שיגיע.

שנתיים בנוער של מ.ס. אשדוד, אתה יוצא עם גביע המדינה ועם ראש מורם?

“חשוב לי להגיד שנהניתי מכל רגע באשדוד, הן מבחינת התנאים, הן מבחינת האנשים וכמובן השחקנים. היה לי צוות מדהים שהחיבור היה מושלם ובאנו לכל אימון ומשחק בהנאה גדולה. אני יוצא בראש מורם בלי קשר לגביע, והגביע מבחינתי הוא בונוס לעבודה הקשה וההתמדה של כולנו (הצוות המקצועי)”.

מ.ס אשדוד נוער (הקבוצה שזכתה בגביע המדינה ב-2023/24) (יונתן גינזבורג)

“מעבר לגביע, עשינו דברים לא פחות חשובים. קידמנו שחקנים גם ברמה האישית וגם לנבחרת ישראל. לא מעט שחקנים התקדמו לקבוצת הבוגרים וחלקם יצאו בהשאלות לקבוצות אחרות בלאומית. הכנסנו דברים טכנולוגיים חדשים למועדון. אלו היו שנתיים מדהימות מבחינתי ואני לגמרי ממשיך הלאה בראש מורם”.

מה לקחת איתך מהשנתיים הללו באשדוד?

“קודם כל, התפתחתי מאוד כמאמן. נתנו לי יד חופשית באשדוד והאמינו בי לכל אורך הדרך, גם ברגעים פחות טובים שהיו לנו במהלך השנתיים. הגעתי לאשדוד מבלי להכיר את ליגת העל לנוער ובהתחלה לא היה לי פשוט. באתי עם תפיסה מסוימת של שיטה ומערך, ומהר מאוד, כבר אחרי המחזור הראשון שלי בליגה, הבנתי שאני חייב לשנות הכל כדי להצליח.

“עשיתי את השינוי במערך וגם השיטה שלי מעט השתנתה, וזה מה שגרם לנו להביא את הגביע. אז אפשר להגיד שלמדתי להיות מאמן גמיש יותר ושצריך לדעת לעשות התאמות לסגל שלך, בטח בקבוצת נוער ששם אתה מקבל את חומר השחקנים ולא בונה אותו וצריך לדעת להוציא ממנו את המקסימום”.

שחקן שלא תשכח לעולם במ.ס. אשדוד, שליווית אותו גם ברגעים הקשים וגם ברגעים היפים שלו?

“וואו, באמת שזאת שאלה קשה כי היה לי חיבור ממש טוב עם רוב השחקנים שלי. מי שמכיר אותי מקרוב יודע שאני, לפני הכל, בן אדם שמכיל את השחקנים שלי, מקשיב להם, משתף אותם, אבל גם דורש מהם. אם אתה מכריח אותי לבחור אחד, זה בן לוי. בעונה הראשונה שלי כמאמן באשדוד, בן הצטרף לקבוצה רגע לפני פתיחת הליגה במקום אליה גטהון שחתם ועלה לבוגרים. מהרגע הראשון אמרו לי עליו לא מעט דברים ושיהיה לי קשה איתו”.

אבי אבינו (יונתן גינזבורג)

“אחרי השיחה הראשונה שלי עם בן, עוד לפני שראיתי אותו נוגע בכדור, ידעתי שהכל שטויות והילד הזה הולך לפרוח אצלי. הוא סיים את העונה כשחקן העונה בליגת הנוער עם 14 שערים והיה שחקן סופר משמעותי במערך של הקבוצה. היו לו חלק גדול בהישגים של הקבוצה. היו רגעים גם קצת פחות טובים, אבל בן הבין מהרגע הראשון שאני איתו יד ביד להצלחה שלו, אך את הדרך וההתנהלות צריך להתאים לדרישות שלי וכך היה. בן שחקן מוכשר מאוד ובמגרש הוא מאוד 'חוצפן' ואני מאחל לעצמי לאמן עוד הרבה שחקנים כאלה”.

הפרידה מאשדוד. זה היה צפוי לעניות דעתך או שקיבלת זאת בתדהמה? (אם היית מניף גביע שני העונה, זה היה נראה אחרת?).

“קודם כל, ההחלטה לא להמשיך הייתה משותפת. אשדוד לא היו בעד שאהיה גם בנבחרת וגם מאמן הנוער ואני לגמרי מבין את זה. לכן נאלצתי לבחור מה אני באמת רוצה ואחרי שנתיים טובות שם, ישבתי עם עצמי וחשבתי שאולי זה הרגע להגיד תודה, להמשיך הלאה ולהשאיר טעם של עוד לעתיד. אני בקשר מאוד טוב עם כולם שם ואשדוד זה מקום מצוין לעבוד בו”.

נבחרת ישראל. איך נוצר החיבור, בתור מה אתה משמש שם וכמה מאתגר זה מאשר לקחת לידיך קבוצת נוער או בוגרים?

“התקשר אליי אדם מההתאחדות ושאל אותי אם אני מעוניין להיות עוזר מאמן הנבחרת. אמרתי לו שאשמח לשמוע, אבל כמובן שאני צריך את האישור של אשדוד כי אני תחת חוזה שם. אשדוד אישרו לי את ההצטרפות בחודש מרץ ועשינו ניסיון גם אני וגם גיא לוזון לראות אם באמת יש חיבור ואם התפקיד מתאים לשנינו. האמת שהחיבור היה ממש טוב. גיא הוא אדם מדהים, הוא מאפשר לעבוד, להרגיש שייך ולהיות מחובר לדרך של הנבחרת וזה דבר מאוד חשוב מבחינתי.

אבי אבינו וגיא לוזון (ספי מגריזו, ההתאחדות לכדורגל)

“ההתכנסות האחרונה בבולגריה הייתה מאוד מוצלחת. מעבר לניצחון הגדול שעשינו, האווירה בין השחקנים והצוות הייתה מצוינת. כרגע אני מרגיש שמיציתי את הנוער, ובוגרים זה תלוי בהצעה שתהיה. אני מאוד רוצה לעשות קמפיין עם הנבחרת ולסמן 'וי' גם על זה, אבל אם תגיע הצעה שאני אחשוב שהיא נכונה עבורי ואני רוצה אותה, אצטרך לבחור מה לעשות”.

אתה בן 41 היום. התחלת לאמן איפשהו בשנת 2012. מאז, הפכת לעוזר מאמן בבית"ר תל אביב ומאמן ראשי במכבי עירוני אשדוד. מתי הצעד הבא - לעבר הליגה הלאומית? הרי אתה מכיר אותה היטב, הן כשחקן והן כעוזר מאמן שם.

“אכן. בן 42, אוטוטו. פרשתי מכדורגל בשנת 2016 ושם התחלתי את מסע האימון שלי. השגתי המון דברים בתשע השנים האלה ויש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה להשיג. מי שמכיר אותי יודע שאני אדם של עשייה שתמיד רוצה ללמוד, להתפתח ולשאוף תמיד להיות הכי גבוה. אני חושב שאני ראוי ומוכן גם היום לאמן בלאומית וגם בליגת העל ואני בהחלט מכוון לשם.

“אני לא אדם של קשרים וקומבינות ובטח לא של פוליטיקה ולכן אולי ההשתלבות שלי לשם קצת יותר קשה וארוכה, אבל זה בהחלט יגיע ואני בכלל לא מודאג. אני אמשיך בדרך שלי ויודע שאשיג כל מטרה שהצבתי לעצמי”.

אבי אבינו (יונתן גינזבורג)

לצד העבודה בנבחרת, אם תבוא הצעה מהליגה הלאומית או מליגה א', תשקול בחיוב או שתוותר במילת תודה?

“ליגה א' כבר קיבלתי כמה הצעות מקבוצות וסירבתי בנימוס. ליגה לאומית הייתה על הפרק אבל משהו שלא יצא כרגע לפועל. אני כרגע בנבחרת נהנה לעבוד שם ואם תגיע הצעה כמו שאמרתי שתעניין אותי באמת, אשקול מה נכון עבורי”.

מה הלאה מבחינתך, אבי? איפה אתה רואה את עצמך בעונת המשחקים 2026/27?

“אני בטוח שכבר בקרוב אהיה באחת משתי הליגות הבחירות כמאמן ראשי ומשם אני יודע שאצמח הלאה. כמו שאמרתי אני מכוון תמיד לטופ ויודע שאהיה שם לא משנה כמה זמן זה ייקח. כמובן שאצטרך להוכיח את עצמי ברגע שאקבל את ההזדמנות, אבל דבר אחד בטוח, שבכל מקום שאהיה והייתי עד היום הבאתי מוסריות, תשוקה, ידע, חדשנות, רעב ורצון, מעבר להישגים”.

ולסיום?

“המדינה שלנו עוברת שנתיים קשות מאוד וקודם כל כמו כולם, אני מייחל לחזרתם של החטופים במהרה, שנסיים את כל המלחמות ונחזור לחיות בשקט, שלווה ואחדות. כל הדברים האלה גורמים לי להבין שמה שצריך זה ליהנות מהחיים, להקדיש זמן למשפחה ולצבור כמה שיותר חוויות וזה מה שאעשה בתקופה הקרובה. המשפחה שלי זה הדבר הכי חשוב עבורי”.