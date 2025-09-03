יום רביעי, 03.09.2025 שעה 15:06
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

רק כי שמר הרכב קודם: הזוכה בפרס השבועי בפנטזי

דרמה בליגת החלומות הישראלית עם שווין נקודות בפסגה בסיום המחזור בליגת העל, הזוכה לקח את הפרס רק כי שמר נבחרת קודם. וגם: הזוכה בפנטזי לה ליגה

|
לאמין ימאל ויילה בטאיי (IMAGO, רדאד ג'בארה)
לאמין ימאל ויילה בטאיי (IMAGO, רדאד ג'בארה)

ליגת העל והליגות באירופה יצאו לפגרה זמנית בגלל משחקי הנבחרות, וזה הזמן למנג’רים בליגת החלומות של ישראל וספרד ב-ONE לקחת קצת אוויר, אך גם להיות עם היד על הדופק ולראות ששחקני ההרכב שלכם לא נפצעים במדים הלאומיים.

בינתיים זה הזמן להכריז על המנצחים השבועיים בפנטזי, שקיבלו שוברים לארוחה. בליגת העל המנג’ר “הפינגווינים” וקבוצתו השיגו 125 נקודות במחזור החולף, וגבר על “בית”ר וואן” רק בזכות העובדה ששמר את ההרכב קודם לכן, שכן לשני המנג’רים הייתה כמות זהה של נקודות.

לעמוד המשחק והרכבת הנבחרת שלכם לחצו כאן.

“בית”ר וואן” סגר את הסגל שלו לתקשורת, אך המנצח השבועי “הפינגווינים” סיפק הצצה ל-11 שלו, כשבהרכב נבחרו שניים ממצטייני המחזור דור פרץ וקינגס קאנגווה, וכן זאהי אחמד, יוג’ין אנסה, עומר אצילי, דולב חזיזה ואיתן אזולאי, ובהגנה שי בן דוד, ג’ורג’ דיבה וטייריס אסאנטה. בשער הוצב דניאל טננבאום.

הצגה של באר שבע ושל הקשר בפנטזי. קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק)הצגה של באר שבע ושל הקשר בפנטזי. קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק)

מצטיין המחזור האחרון בספרד הוא “Guy pinyan”, שהציב ב-11 שלו את לאמין ימאל וראפיניה מברצלונה, אל אלברו קאררס ודין האוסן מריאל מדריד, את טייז’ון ביוקאנן וניקולה פפה מוויאריאל, את אונאי סימון בשער וניקו וויליאמס מבילבאו ואת טאקה קובו מריאל סוסיאדד. צמד שחקני ההגנה הנוספים שבחר: חוסה אנחל קרמונה וקיקה סאלאס מסביליה.

נציין שאת הדירוג הכללי בספרד מוביל Huijsen fc עם 330 נקודות, ארבע מעל “ויק רוצה פרס”. בליגת העל וייזר מוליך את הדירוג הכללי עם 212 נקודות, פער של 7 קודות מהפועל פריגת תפוזים שבמקום השני. הזוכה בסיום העונה יזכה בפרס הגדול, חבילה זוגית לחו”ל.

לעמוד המשחק והרכבת הנבחרת שלכם לחצו כאן.

לאמין ימאל עם החגיגה החדשה שלו (רויטרס)לאמין ימאל עם החגיגה החדשה שלו (רויטרס)
