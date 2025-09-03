רק כי שמר הרכב קודם: הזוכה בפרס השבועי בפנטזי

ליגת העל והליגות באירופה יצאו לפגרה זמנית בגלל משחקי הנבחרות, וזה הזמן למנג’רים בליגת החלומות של ישראל וספרד ב-ONE לקחת קצת אוויר, אך גם להיות עם היד על הדופק ולראות ששחקני ההרכב שלכם לא נפצעים במדים הלאומיים.

בינתיים זה הזמן להכריז על המנצחים השבועיים בפנטזי, שקיבלו שוברים לארוחה. בליגת העל המנג’ר “הפינגווינים” וקבוצתו השיגו 125 נקודות במחזור החולף, וגבר על “בית”ר וואן” רק בזכות העובדה ששמר את ההרכב קודם לכן, שכן לשני המנג’רים הייתה כמות זהה של נקודות.

לעמוד המשחק והרכבת הנבחרת שלכם לחצו כאן.

“בית”ר וואן” סגר את הסגל שלו לתקשורת, אך המנצח השבועי “הפינגווינים” סיפק הצצה ל-11 שלו, כשבהרכב נבחרו שניים ממצטייני המחזור דור פרץ וקינגס קאנגווה, וכן זאהי אחמד, יוג’ין אנסה, עומר אצילי, דולב חזיזה ואיתן אזולאי, ובהגנה שי בן דוד, ג’ורג’ דיבה וטייריס אסאנטה. בשער הוצב דניאל טננבאום.

הצגה של באר שבע ושל הקשר בפנטזי. קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק)

מצטיין המחזור האחרון בספרד הוא “Guy pinyan”, שהציב ב-11 שלו את לאמין ימאל וראפיניה מברצלונה, אל אלברו קאררס ודין האוסן מריאל מדריד, את טייז’ון ביוקאנן וניקולה פפה מוויאריאל, את אונאי סימון בשער וניקו וויליאמס מבילבאו ואת טאקה קובו מריאל סוסיאדד. צמד שחקני ההגנה הנוספים שבחר: חוסה אנחל קרמונה וקיקה סאלאס מסביליה.

נציין שאת הדירוג הכללי בספרד מוביל Huijsen fc עם 330 נקודות, ארבע מעל “ויק רוצה פרס”. בליגת העל וייזר מוליך את הדירוג הכללי עם 212 נקודות, פער של 7 קודות מהפועל פריגת תפוזים שבמקום השני. הזוכה בסיום העונה יזכה בפרס הגדול, חבילה זוגית לחו”ל.

לעמוד המשחק והרכבת הנבחרת שלכם לחצו כאן.