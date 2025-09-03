נבחרת הנערים של ישראל סיימה ב-1:1 מול גרמניה

נבחרת נערים א' של ישראל (עד גיל 17) פתחה אתמול (שלישי) את טורניר ארבע האומות בגרמניה עם תיקו 1:1 מכובד למדי מול מארחת הטורניר, גרמניה. נועם עזרן (שנתון 2010) כבש את שער השוויון בדקה ה-94 למשחק.

המחצית הראשונה בגרמניה הייתה שקולה כאשר שתי הנבחרות הגיעו למספר מצבי הבקעה. בדקה ה-54 מרואן מירזה העלה את המקומיים ליתרון לאחר ספק עבירה על שוער הנבחרת, ינאל באזדוג.

עמוק בתוספת הזמן של המשחק תמיר בר במסירת עומק נהדרת מצא את נועם עזרן שהקפיץ מעל השוער ולרשת, 1:1 מוצדק בסיום המשחק. ביום שישי יפגשו החניכים של אריק בנאדו את נבחרת אנגליה במשחק השני בטורניר.