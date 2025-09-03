יום רביעי, 03.09.2025 שעה 15:08
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

נבחרת הנערים של ישראל סיימה ב-1:1 מול גרמניה

הנבחרת עד גיל 17 חילצה תיקו מול המנשאפט, המארחת בטורניר ארבע האומות. עזרן כבש את השער בדקה ה-94. בשישי אריק בנאדו וחניכיו יפגשו את אנגליה

|
נבחרת ישראל עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת ישראל עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת נערים א' של ישראל (עד גיל 17) פתחה אתמול (שלישי) את טורניר ארבע האומות בגרמניה עם תיקו 1:1 מכובד למדי מול מארחת הטורניר, גרמניה. נועם עזרן (שנתון 2010) כבש את שער השוויון בדקה ה-94 למשחק.

המחצית הראשונה בגרמניה הייתה שקולה כאשר שתי הנבחרות הגיעו למספר מצבי הבקעה. בדקה ה-54 מרואן מירזה העלה את המקומיים ליתרון לאחר ספק עבירה על שוער הנבחרת, ינאל באזדוג.

עמוק בתוספת הזמן של המשחק תמיר בר במסירת עומק נהדרת מצא את נועם עזרן שהקפיץ מעל השוער ולרשת, 1:1 מוצדק בסיום המשחק. ביום שישי יפגשו החניכים של אריק בנאדו את נבחרת אנגליה במשחק השני בטורניר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */