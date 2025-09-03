הולאנד התפרץ בנורבגיה: מה לעזאזל קורה פה?

סגירת חלון ההעברות וההתכנסות של נבחרת נורבגיה לקראת משחקיה הקרובים חפפו עם התפרצותו של ארלינג הולאנד, שהיה במרכז תשומת הלב בעקבות הודעות לילה שפרסם בסנאפ צ’אט, דבר שלא מצא חן בעיני האוהדים.

בהודעותיו, התלונן בזעם על המצב במועדון נעוריו ברינה, ששחרר במפתיע ובחיפזון שלושה שחקנים ממש לפני סגירת החלון: "תדברו, ברינה FK! מה לעזאזל קורה?"

להודעה הצטרפו תגובות רבות מאוהדים שכתבו לו שעליו לנוח ולהתרכז באותו הזמן (נורבגיה תשחק משחק ידידות מול פינלנד ביום חמישי).

החלוץ של סיטי גם השיב: "כן, אני צריך, אבל במועדון הישן שלי יש כאוס וזה מציק לי, אז אני לא יכול לישון", כתב חלוץ נבחרת נורבגיה.