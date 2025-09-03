הקלה בהפועל באר שבע: ונטורה לא יעבור לברזיל

בהפועל באר שבע נושמים לרווחה לאחר סגירת חלון ההעברות בברזיל הלילה. המשמעות היא שלוקאס ונטורה, הקשר האחורי שעמד על הכוונת של פורטאלזה, יישאר בקבוצה לפחות עד ינואר. במועדון עקבו בדאגה אחר ההתעניינות של הברזילאים, תוך כדי עמידה איתנה שלא ישוחרר תמורת סכום נמוך, אך עם סגירת החלון, החשש למעבר מיידי הוסר.

מחר (חמישי) האדומים אמורים היו אמורים לקיים משחק אימון מול מ.ס אשדוד במטרה היא לשמור על קצב משחק לשחקני הסגל שנשארו בישראל, שכן שחקני הנבחרות השונות והזרים שקיבלו אישורים לצאת לחופשות פרטיות לא נמצאים בארץ, אך לבסוף המשחק בוטל.

נושא נוסף שמעסיק את אנשי באר שבע הוא עתידו של ארנולד פול גריטה. החלוץ עדיין לא הגיע לסיכום על התרת חוזהו, ובקבוצה יודעים שחלון הזמן שלו הולך ואוזל. אוניברסיטטה קלוז' הרומנית, עמה כבר הגיע השחקן להבנות אישיות, העבירה מסר חד וברור שהיא מתקדמת לאופציות אחרות, כשהחלון ברומניה נסגר ב-6.9.

בבאר שבע עוקבים גם אחרי הפציעה של ניב אליאסי במסגרת נבחרת ישראל. אליאסי הרגיש את שריר הירך האחורי וההערכה שלא מדובר בקרע, כרגע הוא בספק למשחק החוץ נגד הפועל ירושלים אחרי הפגרה.