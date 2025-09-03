אופיר פינס יסיים את תפקידו כיו"ר מכבי ישראל

שינויים בצמרת מרכז מכבי ישראל. אופיר פינס יסיים את כהונתו כיו״ר הארגון מוקדם מהצפוי. בחלוף כשנתיים מאז מונה, הוא יפסיק לכהן כיו״ר, ואת מקומו מועמד לתפוס יגאל כרמי, יו״ר הוועד האולימפי ומי שכבר עמד בראש מכבי ישראל בעבר.

פינס ייפרד בעקבות שחיקה ורצון לפנות לעיסוקים אחרים. במכבי ישראל היו לאחרונה ביקורות ומחלוקות פנימיות על רקע הבחירות באיגוד הכדוריד, לשם הגיעו שניים שהיו מועמדים במכבי לתפקיד היו״ר, יובל צלנר ועידן מזרחי, ובסופו, אחד מהם בחר לרוץ ברשימה עצמאית בגיבוי אנשי הפועל ונבחר.

ביום שני תתקיים ישיבת הנהלה במכבי ישראל, ושם אופיר פינס יודיע על התפטרותו ויפנה לעיסוקים אחרים. הוא יישאר כחבר הנהלה. בשלב זה לא ברור מי ייבחר כממלא מקום לתפקיד היו״ר וזה יקרה אחרי הישיבה.

אופיר פינס נואם (עודד קרני, מכבי ישראל)

המועמד שצפוי להחליפו כאמור הוא יגאל כרמי, שכיהן במשך עשור בתפקיד יו״ר מרכז מכבי ובהמשך אף מונה לנציג הארגון בוועד האולימפי בישראל, שם נבחר גם כן לכהן כיו״ר, בטרם מונתה יעל ארד אותה הוא הכשיר לתפקיד זה.

אופיר פינס, פוליטיקאי שכיהן בעברו שר הפנים ושר המדע, התרבות והספורט, היה מחובר בשנים האחרונות לספורט הישראלי, כאשר לפני כעשור כיהן כיו״ר איגוד ההתעמלות ולפני כשנתיים מונה ליו״ר מכבי ישראל לכהונה בת ארבע שנים שתסתיים מוקדם מהצפוי.