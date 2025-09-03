פרץ תורגל בקישור, שתי התלבטויות לבן שמעון

נבחרת ישראל המשיכה הבוקר (רביעי) בהכנות לקראת המשחק החשוב ביום שישי בקישינב מול מולדובה, כאשר לפחות לפי האימון האחרון, נראה שההרכב של המאמן רן בן שמעון מתחיל להתגבש, עם שתי התלבטויות.

בעמדת המגן הימני, אלי דסה ושגיב יחזקאל תורגלו לסירוגין, כאשר גם צמד הבלמים, רז שלמה וסתיו למקין, החליפו גופיות. מקומם של עידן נחמיאס ורוי רביבו מובטח.

בקישור האחורי, בן שמעון תרגל את קשרה של מכבי תל אביב, דור פרץ בקישור האחורי במקומו של מוחמד אבו פאני הפצוע, כאשר גם דן ביטון ואליאל פרץ תורגלו. משמעות הדבר היא שמי שלא תורגל הוא גבי קניקובסקי.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

בהתקפה, מנור סולומון ואוסקר גלוך יפתחו כמובן, כשתאי בריבו, זכה הבוקר להעדפה על פניו של דור תורג’מן. עומר ניראון, שיצטרף לנבחרת, צפוי לנחות מחר בבוקר במולדובה וליטול חלק באימון המסכם, שייערך בערב.

כזכור, בן שמעון ערך גם אתמול אסיפה וציין את העובדה שחלפה בדיוק שנה מאז ערך את משחקו הרשמי הראשון על הקווים: “אנחנו כבר שנה ביחד והתקדמנו, אני רוצה שנמשיך באותה הדרך”, אמר להם