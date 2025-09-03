יום רביעי, 03.09.2025 שעה 14:28
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

פרץ תורגל בקישור, שתי התלבטויות לבן שמעון

אחרי פציעתו של מוחמד אבו פאני, קשר מכבי תל אביב עשוי להיות זה שפותח, בריבו מועדף על תורג'מן. וגם: מי יפתח בהגנה. תומר חבז, שליח ONE למולדובה

|
דור פרץ (ראובן שוורץ)
דור פרץ (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל המשיכה הבוקר (רביעי) בהכנות לקראת המשחק החשוב ביום שישי בקישינב מול מולדובה, כאשר לפחות לפי האימון האחרון, נראה שההרכב של המאמן רן בן שמעון מתחיל להתגבש, עם שתי התלבטויות.

בעמדת המגן הימני, אלי דסה ושגיב יחזקאל תורגלו לסירוגין, כאשר גם צמד הבלמים, רז שלמה וסתיו למקין, החליפו גופיות. מקומם של עידן נחמיאס ורוי רביבו מובטח.

בקישור האחורי, בן שמעון תרגל את קשרה של מכבי תל אביב, דור פרץ בקישור האחורי במקומו של מוחמד אבו פאני הפצוע, כאשר גם דן ביטון ואליאל פרץ תורגלו. משמעות הדבר היא שמי שלא תורגל הוא גבי קניקובסקי.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

בהתקפה, מנור סולומון ואוסקר גלוך יפתחו כמובן, כשתאי בריבו, זכה הבוקר להעדפה על פניו של דור תורג’מן. עומר ניראון, שיצטרף לנבחרת, צפוי לנחות מחר בבוקר במולדובה וליטול חלק באימון המסכם, שייערך בערב.

כזכור, בן שמעון ערך גם אתמול אסיפה וציין את העובדה שחלפה בדיוק שנה מאז ערך את משחקו הרשמי הראשון על הקווים: “אנחנו כבר שנה ביחד והתקדמנו, אני רוצה שנמשיך באותה הדרך”, אמר להם

