יום רביעי, 03.09.2025 שעה 15:06
שונות  >> שיחת היום של שוופס

גמר גביע הטוטו: ב-28.10 באצטדיון סמי עופר

חשיפת "שיחת היום": המעמד על התואר בין בית"ר ירושלים להפועל ת"א ייערך בסוף אוקטובר בחיפה. באיזה מקרה היו הולכים על המתקן החדש שנבנה באשדוד?

|
אצטדיון סמי עופר (רדאד ג'בארה)
אצטדיון סמי עופר (רדאד ג'בארה)

הכדורגל הישראלי נכנס גם הוא בתקופה זו לפגרת הנבחרות, כשישראל של רן בן שמעון מצפה לשני משחקי מוקדמות מונדיאל נגד מולדובה ואיטליה. טרם הפגרה, ליגת העל נפתחה לה – כשעוד לפני קיבלנו טעימה גדולה מהעונה שמחכה לנו עם גביע הטוטו.

בשני חצאי גמר גדולים, בית”ר ירושלים הביסה 0:5 את הפועל חיפה והפועל תל אביב גברה 0:2 על הפועל באר שבע. המשמעות היא כמובן שהירושלמים והאדומים ייפגשו במעמד על התואר, כשהשאלות שנותרו פתוחות עד היום (רביעי) הן היכן ההתמודדות תערך ובאיזה תאריך?

אז עכשיו כבר יש תשובה – כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” של ONE: גמר גביע הטוטו לעונת 2025/26 ייערך באצטדיון סמי עופר בתאריך ה-28.10. בסוף אוקטובר, החבורה של ברק יצחקי תעלה מול זו של אליניב ברדה, כשרק אחת מהן תניף את הגביע על הדשא בחיפה.

שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

מאחר והפועל ת”א היא בעלת הבית באצטדיון בלומפילד שביפו, ובית”ר ירושלים בעלת הבית באצטדיון טדי שבבירה, לא היה ניתן לארח שם לאור הצורך במגרש ניטרלי. כמו כן, אצטדיון נתניה היה קטן מדי, כאשר לגבי האצטדיון החדש והמשופץ באשדוד – אם הוא היה מוכן, היו הולכים עליו. אך זה לא המקרה בעיר הנמל כרגע.

יש לחדד – בשנים האחרונות אכן שוחק הגמר באצטדיון נתניה, אבל הפעם רצו אצטדיון שיוכל להכיל כמות גדולה של קהל. עוד ניתן להוסיף כי היו שיחות בין יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון לבעלי בית"ר ברק אברמוב, ומנכ"ל הפועל ת”א גיא פרימור. שם, עלו רעיונות כולל להגרלה, ואז הוחלט בשם הספורטיביות על אצטדיון ניטרלי. הצפי הוא ל-30 אלף אוהדים שיגיעו למשחק המסקרן.

שחקני הפועל תל אביב (חגשחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */