גמר גביע הטוטו: ב-28.10 באצטדיון סמי עופר

הכדורגל הישראלי נכנס גם הוא בתקופה זו לפגרת הנבחרות, כשישראל של רן בן שמעון מצפה לשני משחקי מוקדמות מונדיאל נגד מולדובה ואיטליה. טרם הפגרה, ליגת העל נפתחה לה – כשעוד לפני קיבלנו טעימה גדולה מהעונה שמחכה לנו עם גביע הטוטו.

בשני חצאי גמר גדולים, בית”ר ירושלים הביסה 0:5 את הפועל חיפה והפועל תל אביב גברה 0:2 על הפועל באר שבע. המשמעות היא כמובן שהירושלמים והאדומים ייפגשו במעמד על התואר, כשהשאלות שנותרו פתוחות עד היום (רביעי) הן היכן ההתמודדות תערך ובאיזה תאריך?

אז עכשיו כבר יש תשובה – כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” של ONE: גמר גביע הטוטו לעונת 2025/26 ייערך באצטדיון סמי עופר בתאריך ה-28.10. בסוף אוקטובר, החבורה של ברק יצחקי תעלה מול זו של אליניב ברדה, כשרק אחת מהן תניף את הגביע על הדשא בחיפה.

שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

מאחר והפועל ת”א היא בעלת הבית באצטדיון בלומפילד שביפו, ובית”ר ירושלים בעלת הבית באצטדיון טדי שבבירה, לא היה ניתן לארח שם לאור הצורך במגרש ניטרלי. כמו כן, אצטדיון נתניה היה קטן מדי, כאשר לגבי האצטדיון החדש והמשופץ באשדוד – אם הוא היה מוכן, היו הולכים עליו. אך זה לא המקרה בעיר הנמל כרגע.

יש לחדד – בשנים האחרונות אכן שוחק הגמר באצטדיון נתניה, אבל הפעם רצו אצטדיון שיוכל להכיל כמות גדולה של קהל. עוד ניתן להוסיף כי היו שיחות בין יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון לבעלי בית"ר ברק אברמוב, ומנכ"ל הפועל ת”א גיא פרימור. שם, עלו רעיונות כולל להגרלה, ואז הוחלט בשם הספורטיביות על אצטדיון ניטרלי. הצפי הוא ל-30 אלף אוהדים שיגיעו למשחק המסקרן.