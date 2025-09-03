יום רביעי, 03.09.2025 שעה 15:08
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
63-52עירוני מודיעין1
40-32הפועל ראשל"צ2
43-52הפועל ר"ג3
40-22מכבי פ"ת4
42-32הפועל כפר שלם5
31-12מכבי הרצליה6
33-22הפועל כפ"ס7
34-12הפועל רעננה8
21-62מ.ס קריית ים9
23-32מ.ס כפר קאסם10
22-22הפועל עכו11
15-42הפועל חדרה12
13-22בני יהודה13
04-22הפועל נוף הגליל14
06-32מכבי יפו15
04-02הפועל עפולה16

משה דמאיו עשוי לסיים את תפקידו בהפועל ר"ג

פרסום ראשון: רגע לפני המפגש מול הקבוצה איתה הוא הכי מזוהה, בני יהודה, נציג הבעלים של האורדונים עשוי לעזוב את המועדון בשל מחלוקות עם חמיאס

|
משה דמאיו (חג'אג' רחאל)
משה דמאיו (חג'אג' רחאל)

דווקא לאחר הניצחון על מכבי יפו 2:4 ביום שני, ל-ONE נודע לראשונה על זעזוע גדול בהפועל רמת גן. נציג הבעלים, משה דמאיו, עשוי לסיים את תפקידו במועדון, זאת בשל מחלוקות עם הבעלים, אמיר חמיאס.

דמאיו, שהיה מזוהה עם בני יהודה מתחילת המילניום והוביל את המועדון להצלחות, הצטרף לאורדונים בשלהי העונה שעברה והפך למשמעותי מאוד במועדון, אך כאמור נראה שהוא לא ימשיך עקב מחלוקות.

רמת גן פתחה את העונה עם תוצאת תיקו מול הפועל עכו במחזור הראשון, במשחק שהסתיים ב-1:1, אך ביום שני כאמור היא העלתה את מאזנה לארבע נקודות משש אפשריות, רגע לפני שני מפגשים קשים מול שתי הטוענות לעלייה: בני יהודה ומכבי פתח תקווה.

