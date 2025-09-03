משה דמאיו עשוי לסיים את תפקידו בהפועל ר"ג

דווקא לאחר הניצחון על מכבי יפו 2:4 ביום שני, ל-ONE נודע לראשונה על זעזוע גדול בהפועל רמת גן. נציג הבעלים, משה דמאיו, עשוי לסיים את תפקידו במועדון, זאת בשל מחלוקות עם הבעלים, אמיר חמיאס.

דמאיו, שהיה מזוהה עם בני יהודה מתחילת המילניום והוביל את המועדון להצלחות, הצטרף לאורדונים בשלהי העונה שעברה והפך למשמעותי מאוד במועדון, אך כאמור נראה שהוא לא ימשיך עקב מחלוקות.

רמת גן פתחה את העונה עם תוצאת תיקו מול הפועל עכו במחזור הראשון, במשחק שהסתיים ב-1:1, אך ביום שני כאמור היא העלתה את מאזנה לארבע נקודות משש אפשריות, רגע לפני שני מפגשים קשים מול שתי הטוענות לעלייה: בני יהודה ומכבי פתח תקווה.