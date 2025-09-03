"על אש קטנה": הפתיחה המהוססת של רשפורד

לא קל להשתלב באופן מיידי. בטח ובטח בברצלונה. גם לא קל לכדורגלן אנגלי להצליח מיד אחרי עזיבת הפרמייר ליג. מעטים עשו זאת. ומרקוס רשפורד שהגיע ממנצ’סטר יונייטד לא היה יוצא מן הכלל. החלוץ, שנבחר בסופו של דבר על ידי ההנהלה של המועדון כדי לספק תחרות לשחקני ההרכב ומנוחה לראפיניה באגף שמאל, ממשיך להסתגל לאט, או כפי שכינו זאת בספרד: “פתיחה על אש קטנה”.

אלו שקיוו שהאנזי פליק יפעיל את הקסם שלו וישיב את רשפורד באופן מיידי לכושר הטוב ביותר, יצטרכו לחכות. זה דורש עבודה, זמן וסבלנות. ההופעות הטובות ביותר של האנגלי עם ברצלונה הגיעו בקדם העונה, נגד יריבות סבירות וללא מתח תחרותי.

שום דבר לא דומה למה שהוא נתקל בו במשחקים התחרותיים הראשונים שלו בלה ליגה. הקבוצות מוגבלות יותר בחלק האחורי, אינטנסיביות בהגנה, ורק לעיתים רחוקות מאפשרות לו לנצל את המהירות שלו. עם כניסתו בווייקאס של ראיו וייקאנו, הוא ניסה למצוא עומק ולהיות פעיל, אך הצליח להשיג רק כמה קרנות עבור קבוצתו.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

ב-28 דקות של משחק, הוא בעט בעיטה אחת, איבד את הכדור ארבע פעמים ובקושי היה מעורב. נגד לבאנטה, המאמן הגרמני בטח בו ואף פתח איתו בהרכב, והוא התחיל בצורה מבטיחה. עם זאת, ביצועיו דעכו והוא הוחלף במחצית. גם נגד מיורקה הוא שיחק 20 דקות.

פליק וחבריו לקבוצה ממשיכים לסמוך על האיכות של מרקוס רשפורד. עם מבנה הגוף המרשים שלו, המהירות האדירה והסיומת הקטלנית שלו, הם יודעים שמה שצריך זה שהוא ישתלב יותר במבנה של הקבוצה ויקבל ביטחון. זה תלוי כמובן גם בביצועים הכוללים של הקבוצה, שפתחה את עונת 2025/26 בחצי גז.