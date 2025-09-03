יום רביעי, 03.09.2025 שעה 14:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"על אש קטנה": הפתיחה המהוססת של רשפורד

ההחתמה של שחקן ההתקפה בברצלונה, שנועדה לחזק את האגף השמאלי ולספק מנוחה ותחרות לשחקני ההרכב, טרם סיפק הופעה משכנעת בשלושת משחקיו הראשונים

|
מרקוס רשפורד (IMAGO)
מרקוס רשפורד (IMAGO)

לא קל להשתלב באופן מיידי. בטח ובטח בברצלונה. גם לא קל לכדורגלן אנגלי להצליח מיד אחרי עזיבת הפרמייר ליג. מעטים עשו זאת. ומרקוס רשפורד שהגיע ממנצ’סטר יונייטד לא היה יוצא מן הכלל. החלוץ, שנבחר בסופו של דבר על ידי ההנהלה של המועדון כדי לספק תחרות לשחקני ההרכב ומנוחה לראפיניה באגף שמאל, ממשיך להסתגל לאט, או כפי שכינו זאת בספרד: “פתיחה על אש קטנה”.

אלו שקיוו שהאנזי פליק יפעיל את הקסם שלו וישיב את רשפורד באופן מיידי לכושר הטוב ביותר, יצטרכו לחכות. זה דורש עבודה, זמן וסבלנות. ההופעות הטובות ביותר של האנגלי עם ברצלונה הגיעו בקדם העונה, נגד יריבות סבירות וללא מתח תחרותי.

שום דבר לא דומה למה שהוא נתקל בו במשחקים התחרותיים הראשונים שלו בלה ליגה. הקבוצות מוגבלות יותר בחלק האחורי, אינטנסיביות בהגנה, ורק לעיתים רחוקות מאפשרות לו לנצל את המהירות שלו. עם כניסתו בווייקאס של ראיו וייקאנו, הוא ניסה למצוא עומק ולהיות פעיל, אך הצליח להשיג רק כמה קרנות עבור קבוצתו.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

ב-28 דקות של משחק, הוא בעט בעיטה אחת, איבד את הכדור ארבע פעמים ובקושי היה מעורב. נגד לבאנטה, המאמן הגרמני בטח בו ואף פתח איתו בהרכב, והוא התחיל בצורה מבטיחה. עם זאת, ביצועיו דעכו והוא הוחלף במחצית. גם נגד מיורקה הוא שיחק 20 דקות.

פליק וחבריו לקבוצה ממשיכים לסמוך על האיכות של מרקוס רשפורד. עם מבנה הגוף המרשים שלו, המהירות האדירה והסיומת הקטלנית שלו, הם יודעים שמה שצריך זה שהוא ישתלב יותר במבנה של הקבוצה ויקבל ביטחון. זה תלוי כמובן גם בביצועים הכוללים של הקבוצה, שפתחה את עונת 2025/26 בחצי גז.

מרכוס רשפורד (IMAGO)מרכוס רשפורד (IMAGO)
