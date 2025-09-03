עובר לאירופה: צ'יבוטה חתם בקבוצה מרומניה

יעד חדש למאוויס צ’יבוטה. שחקן ההתקפה עזב את ישראל וחתם בספסי, מועדון מהעיר ספינטו גאורגה שבמחוז קובאסנה, רומניה, המשחק בליגת המשנה הרומנית. בן ה-29 הצטרף לשנה עם אופציה בחוזה להארכתו בשנתיים נוספות, באמצעות סוכניו אדם קידן ואבי ציוני.

שיחק בעברו במכבי תל אביב, הפועל כפר סבא, בני יהודה, מכבי חיפה, הפועל תל אביב וקבוצתו האחרונה בליגת העל הייתה בני סכנין – ממנה שוחרר בשנה האחרונה. עכשיו, הוא יפתח דף חדש באירופה.

צ’יבוטה כבר היה באירופה בעבר, מ-2019 עד 2022 בקבוצת לודוגורץ הבולגרית, בה רשם כמות מכובדת של הופעות (99), בהן כם כבש 22 שערים ובישל עוד 19. עם הבולגרים הוא גם זכה בשתי אליפויות ושני גביעי סופר קאפ מקומיים. כמו כן, שיחק לזמן קצר גם באקרון טוליאטי ברוסיה.

למאוויס גם הופעות בנבחרת קונגו בזירה הבינלאומית. הוא רשם חמש הופעות במוקדמות גביע העולם עם המדים הלאומיים, עוד שלוש הופעות במוקדמות גביע אפריקה. את הופעת הבכורה בקונגו הבוגרת ערך בהפסד 5:1 לגאנה.