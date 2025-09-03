הסיירת של ינאי למאבק ברשתות יוצאת לדרך

בהמשך לפרסום על ההחלטה בהפועל תל אביב להקים סיירת מיוחדת של הבעלים עופר ינאי והמנכ"ל צחי ריכנשטיין כדי לתת תגובה לשיח ברשתות לאוהדי הקבוצה שנגד התנהלות הקבוצה, אפשר לספר שהסיירת של הקבוצה מתקדמת.

בקבוצה הוחלט לבנות את הסיירת לפי אנשי תקשורת, בעלי טורים, מובילי דעת קהל, אוהדי הקבוצה שחזקים ברשתות החברתיות.

בקבוצה רוצים בשקט לגייס אותם לסיירת המיוחדת שהם מקימים ובטוחים שהיא תיתן מאבק לאוהדי הקבוצה שמובילים שיח אחר ברשתות החברתיות ובצורה כזו לשנות את השיח.

בקבוצה פועלים בנמרצות גדולה בהקמת הסיירת המיוחדת. בקבוצה ערכו ממש ניפוי של מובילי דעת קהל בתוך תקווה שהם יצטרפו ויתנו אור יותר להיות חלק מהמאבק והסיירת שהם מקימים. האם זה יפתור לקבוצה את הבעיה הזו?