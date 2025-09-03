הצטרפו לשידור החי של תוכנית "שיחת היום"

הדרמה סביב מנור סולומון וקבוצתו החדשה ויאריאל בקבוצה הישראלית, נבחרת הכדורסל שהעפילה לראשונה מזה עשור לשמינית גמר היורובאסקט, הטרייד הכפול שעומד לצאת לדרך בין מכבי חיפה לבית”ר ירושלים, האם אבו פאני יגיע לירוקים, איזה רכש הירושלמים יעשו ומה קורה עם עומרי גלזר ומכבי תל אביב. יש המון על מה לדבר. התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן ביום חמישי נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.