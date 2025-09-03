יום רביעי, 03.09.2025 שעה 15:06
כדורגל ישראלי

הצטרפו לשידור החי של תוכנית "שיחת היום"

כל הנושאים החמים בשידור חי באתר ובערוץ ONE מראשון עד חמישי. והפעם: סולומון, נבחרת הכדורסל, הרכש של בית"ר וחיפה ומה קורה עם גלזר ומכבי ת"א?

|
עומרי גלזר (IMAGO)
עומרי גלזר (IMAGO)

הדרמה סביב מנור סולומון וקבוצתו החדשה ויאריאל בקבוצה הישראלית, נבחרת הכדורסל שהעפילה לראשונה מזה עשור לשמינית גמר היורובאסקט, הטרייד הכפול שעומד לצאת לדרך בין מכבי חיפה לבית”ר ירושלים, האם אבו פאני יגיע לירוקים, איזה רכש הירושלמים יעשו ומה קורה עם עומרי גלזר ומכבי תל אביב. יש המון על מה לדבר. התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן ביום חמישי נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.

ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */