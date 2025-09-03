סערה בספרד: יצא על אקס ברצלונה, והושעה

מיורקה הודיעה היום (רביעי) על השעייתו של דני רודריגס מהקבוצה, בה הוא גם לא יקבל שכר, בעקבות הודעות שפרסם באינסטגרם בהן ביקר את החלטת המאמן לא לשתף אותו במשחק מול ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו. בנוסף, נשלל מהשחקן גם סרט הקפטן.

תחילה שחקן ההתקפה רשם בפוסט באינסטגרם: “טיול עם ילדיי שהתרגשו לראות את אביהם משחק בברנבאו בו הם קיבלו שיעור לחיים. לעולם אל תצפו לשום דבר מאף אחד. במיוחד לא היום, שבמקומות העבודה אין כבוד. תעבדו קשה רק בשביל עצמכם, החלמות והתשוקה שלכם, גם אם יזרקו אבנים בדרככם. דברים מרוויחים ולא מקבלים. אוהב אתכם, משפחה”.

זה לא הספיק לו והקפטן לשעבר פרסם עוד הודעה, בה הוא אף תקף את ההחלטה להעדיף את יאן וירג’ילי, אקס בארסה שחתם במועדון רק יום קודם לכן: “אני לא יכול לקבל חוסר כבוד כלפי מחויבות והשקעה. כואב לי ששחקן שזה עתה הגיע, עם אימון אחד בלבד, מקבל הזדמנות לשחק לפני שחקנים שכבר שנים מקריבים למען החולצה הזאת. זה שולח מסר נוראי ולא נכון”.

יאן וירג'ילי במדי הנוער של ברצלונה (IMAGO)

המועדון מהאיים הבלאריים כאמור לא נותר אדיש לסיטואציה, והוציא הודעה חריפה על ההחלטה לגבי השחקן: “ריאל מיורקה מודיעה כי הוחלט על השעיה מעבודה וללא שכר לשחקן דני רודריגס. בנוסף המועדון שולל ממנו את סרט הקפטן באופן מיידי”.