יום שישי, 05.09.2025 שעה 17:44
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"מנור צריך לא לעשות את מה ששון וייסמן עשה"

שגריר ישראל בספרד בעבר, פרופ' שלמה בן עמי, ב"שיחת היום": "מה שווייסמן עשה שבר לו את הקריירה. סולומון צריך להוריד פרופיל, הוא לא שגריר ישראל"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

השעות האחרונות של חלון ההעברות באירופה היו דרמטיות במיוחד עבור מנור סולומון, שחתם לבסוף בהשאלה אצל ויאריאל. שר החוץ בעבר ושגריר ישראל בספרד בעבר, פרופסור שלמה בן עמי, עלה היום (רביעי) לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ורז אמיר על המעבר ועל החיים שצפים לכוכב הישראלי בספרד.

שלמה, אתה יכול לספר לנו מה צפוי לנו מבחינה הקהילה הספרדית כלפי סולומון?
”הקהילה של ויאריאל, של האוהדים, מהר מאוד יראו בו נכס ויעטפו אותו אם יעמוד בציפיות, יעטפו אותו בחיבה ואפילו ימכרו חולצות שלו, אין לי בזה צל של ספק. ויאריאל נמצאת בתנופה עם רכישות והיא תהיה בצ’מפיונס ליג, אין לו מה לדאוג בקטע הזה. האווירה הרחבה יותר לא נעימה, כי ספרד מובילה את הקו הביקורתי כלפי ישראל, הממשלה שם מובילה את ההכרה במדינה פלסטינית והצטרפה לדרום אפריקה בהאג. זה מעבר לביקורת לגיטימית, הם מחברים לישראל את המילה ג’נוסייד. אפילו ראש הממשלה גינה את זה, זו ממשלה שנשענת על השמאל הכי רדיקלי באירופה, ראש הממשלה הוא איפשהו באמצע, אבל משמאל יש קבוצות שאי אפשר להגדיר לאיפה יכולים להגדיר אותם, זה אנשים קיצוניים מאוד”.

מה אתה מצפה אז שיעבור עליו? מבחינת הקהל? יש תומכים ויש נגד ברשתות, מה יעבור עליו?
”אני חושב שהרשתות בלתי צפויות ויהיו כאלו שלא יאהבו את זה, אבל ברגע שהוא יהיה חשוב וקריטי לניצחון כזה או אחר, אז הכל יתהפך. עזה מעניינת את התומך של ויאריאל פחות מההצלחה של אוהד ויאריאל”.

שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)

המחוז קרוב לוולנסיה, איך הקהילה שם כלפי ישראל?
”לא נעים, ולנסיה היא עיר עם נוכחות לא קטנה של מהגרים מצפון אפריקה, קהילות פלסטיניות, זו סביבה עם קבוצות חזקות של ביקורת ושמאל קיצוני, אם כי השלטון בוולנסיה הוא של הימין הקיצוני, שתומך בישראל. יש שם ממשלות שבעד הימין הקיצוני שתומך בנו, אבל ברמות החברה והעמותות יש ביקורת, אני משוכנע שבשלב מוקדם הביצועים שלו יגרמו להזדהות, בוודאי בפני מי שתומך בקבוצה. מי שיתמוך בקבוצה יריבה אז ימצא את הסיבה גם בלי קשר לזה שהוא ישראלי”.

איך אתה רואה את ההתנהלות שלו? מה הוא צריך לעשות?
”לא לעשות מה ששון וייסמן עשה, זה שבר לו את הקריירה. להתנהג בצניעות, לא לעשות המולה, אחד הדברים שמאפינים את התרבות בספרד, זה מפתיע כי חושבים שהם חמי מזג, אבל הם אוהבים דיסקרטיות וזה טבוע בדם. כשיש ויכוחים בפרלמנט הם לא מבינים על מה מדובר, שיבואו לפה ויראו מה זה. יש נטייה להוריד את הטון וזה יהיה חשוב מבחינתו להתרכז רק במשחק, לעשות את הכי טוב, להראות שהחולצה הזאת והסמל זה מה שחשוב לו באותו רגע, הוא לא השגריר של ישראל, הוא לא צריך להגן על המדיניות של הממשלה ושלא יתעסק בזה, זו העצה הטובה ביותר שאני יכול לתת לו”.

שון וייסמן (IMAGO)שון וייסמן (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */