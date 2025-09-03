"מנור צריך לא לעשות את מה ששון וייסמן עשה"

השעות האחרונות של חלון ההעברות באירופה היו דרמטיות במיוחד עבור מנור סולומון, שחתם לבסוף בהשאלה אצל ויאריאל. שר החוץ בעבר ושגריר ישראל בספרד בעבר, פרופסור שלמה בן עמי, עלה היום (רביעי) לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ורז אמיר על המעבר ועל החיים שצפים לכוכב הישראלי בספרד.

שלמה, אתה יכול לספר לנו מה צפוי לנו מבחינה הקהילה הספרדית כלפי סולומון?

”הקהילה של ויאריאל, של האוהדים, מהר מאוד יראו בו נכס ויעטפו אותו אם יעמוד בציפיות, יעטפו אותו בחיבה ואפילו ימכרו חולצות שלו, אין לי בזה צל של ספק. ויאריאל נמצאת בתנופה עם רכישות והיא תהיה בצ’מפיונס ליג, אין לו מה לדאוג בקטע הזה. האווירה הרחבה יותר לא נעימה, כי ספרד מובילה את הקו הביקורתי כלפי ישראל, הממשלה שם מובילה את ההכרה במדינה פלסטינית והצטרפה לדרום אפריקה בהאג. זה מעבר לביקורת לגיטימית, הם מחברים לישראל את המילה ג’נוסייד. אפילו ראש הממשלה גינה את זה, זו ממשלה שנשענת על השמאל הכי רדיקלי באירופה, ראש הממשלה הוא איפשהו באמצע, אבל משמאל יש קבוצות שאי אפשר להגדיר לאיפה יכולים להגדיר אותם, זה אנשים קיצוניים מאוד”.

מה אתה מצפה אז שיעבור עליו? מבחינת הקהל? יש תומכים ויש נגד ברשתות, מה יעבור עליו?

”אני חושב שהרשתות בלתי צפויות ויהיו כאלו שלא יאהבו את זה, אבל ברגע שהוא יהיה חשוב וקריטי לניצחון כזה או אחר, אז הכל יתהפך. עזה מעניינת את התומך של ויאריאל פחות מההצלחה של אוהד ויאריאל”.

שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)

המחוז קרוב לוולנסיה, איך הקהילה שם כלפי ישראל?

”לא נעים, ולנסיה היא עיר עם נוכחות לא קטנה של מהגרים מצפון אפריקה, קהילות פלסטיניות, זו סביבה עם קבוצות חזקות של ביקורת ושמאל קיצוני, אם כי השלטון בוולנסיה הוא של הימין הקיצוני, שתומך בישראל. יש שם ממשלות שבעד הימין הקיצוני שתומך בנו, אבל ברמות החברה והעמותות יש ביקורת, אני משוכנע שבשלב מוקדם הביצועים שלו יגרמו להזדהות, בוודאי בפני מי שתומך בקבוצה. מי שיתמוך בקבוצה יריבה אז ימצא את הסיבה גם בלי קשר לזה שהוא ישראלי”.

איך אתה רואה את ההתנהלות שלו? מה הוא צריך לעשות?

”לא לעשות מה ששון וייסמן עשה, זה שבר לו את הקריירה. להתנהג בצניעות, לא לעשות המולה, אחד הדברים שמאפינים את התרבות בספרד, זה מפתיע כי חושבים שהם חמי מזג, אבל הם אוהבים דיסקרטיות וזה טבוע בדם. כשיש ויכוחים בפרלמנט הם לא מבינים על מה מדובר, שיבואו לפה ויראו מה זה. יש נטייה להוריד את הטון וזה יהיה חשוב מבחינתו להתרכז רק במשחק, לעשות את הכי טוב, להראות שהחולצה הזאת והסמל זה מה שחשוב לו באותו רגע, הוא לא השגריר של ישראל, הוא לא צריך להגן על המדיניות של הממשלה ושלא יתעסק בזה, זו העצה הטובה ביותר שאני יכול לתת לו”.