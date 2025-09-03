"מנור וגלוך לא בכושר, אבל מבחן התוצאה יקבע"

ליגת העל יצאה לפגרת הנבחרות הראשונה של עונת 2025/26 ושחקן העבר של נבחרת ישראל, עדן בן בסט, עלה היום (רביעי) לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ורז אמיר לקראת צמד המפגשים של הכחולים-לבנים מול מולדובה ואיטליה.

עדן, כאתה שומע את ההרכב, מה דעתך עליו?

”גם אני חושב שחסר לי שחקן דומיננטי בקישור, דור פרץ איפשהו עשה את הקפיצה בהתקפה והוא המון ברחבה, מבקיע הרבה, אז אם הוא יצטרך לעשות יותר עבודה הגנתית, חסר שחקן באמצע”.

היית חלוץ. אנחנו שומעים שבריבו יקבל הזדמנות, הוא עושה עונה גדולה בארה”ב ולשאר החלוצים יש בעיה מסוימת, אז הבחירה הגיונית בבריבו?

”צריך בנבחרת לתת לאנשים שבכושר, למעט אוסקר גלוך ומנור סולומון שצריכים לפתוח כל הזמן. תאי בריבו מוכיח בכל פעם שהוא מבקיע שערים ומעורב, גם כשהוא נכנס כמחליף בנבחרת, הוא מאוד מסוכן, אני חושב שהוא ראוי לפתוח”.

תאי בריבו (ראובן שוורץ)

יש התלבטות גם בנוגע לעמדת המגן הימני, אלי דסה לא משחק הרבה זמן ולא מצא קבוצה, הוא בקושי עשה הכנה לעונה, ויש גם את שגיב יחזקאל שבמכבי כעת משחק רק בכנף. יש גם את חלאילי שעושה את התפקיד בבלגיה.

”לדעתי חלאילי ויחזקאל מתאימים יותר במערך של חמישה שחקני הגנה, צריך לראות באיפה מערך רן יפתח, כי אם נשים את שגיב בקו ארבע אז זה התקפי, ומעבר לכך, דסה הוא הקפטן, והשאלה האם הוא נמצא בכושר”.

איך אפשר לדעת אם הוא בכושר?

”הוא הקפטן של הנבחרת והוא ידחוף מאיפה שצריך, לדעתי צריך לתת שגיב, אבל אם הוא בכושר ועשה אימונים אישיים, והוא בכושר סביר, אז אפשר לתת לדסה לפתוח, זה תלוי גם במערך”.

אלי דסה (ראובן שוורץ) (רויטרס)

מהכובע של הלגיונר שבא לנבחרת, עשית את זה ולפעמים באים לא בתקופה הכי טובה שלך. אוסקר עשה מעבר ולא מתחבר כל כך, מנור לא עשה הכנה, כמה זה קשה המעבר לנבחרת והאם אפשר להרים אותם?

”אני אשתף משהו שלי – כשהגעתי אז היו שני משחקים והייתי בכושר טוב בצרפת, לא קיבלתי את ההזדמנות מול גרמניה שהפסדנו ולרוסיה, נכנסתי כמחליף ואז הייתי יותר טוב, אחר כך אלי גוטמן נתן לי את ההזדמנות ואז נהייתי דומיננטי, זה הראה שיש בחירות שלפעמים המאמן בא איתן ואז תוך כדי תנועה זה משתנה. זה מה שיפה בנבחרת, יש שחקנים טובים שיכולים לקחת את ההזדמנות, מבחן התוצאה יקבע. מנור ואוסקר שחקנים יוצאים מן הכלל, סולומון עבר ימים מתישים, אני בטוח שהוא לא נמצא בשיא הכושר שלו, גם אוסקר, אבל הם שחקני מפתח וחובת ההוכחה עליהם. אם הם יצליחו בהרכב אז הם ירוויחו והנבחרת תרוויח, אבל אם הנבחרת לא תביא תוצאה טובה איתם, אז בן שמעון יצטרך לתת את הדין”.

מה התוצאה לדעתך?

”מקווה שננצח, 0:1 קטן ומתוק”.