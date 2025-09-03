"דניאל לוי רצה לסגור חשבון על גב של מנור"

השעות האחרונות של חלון ההעברות באירופה היו דרמטיות במיוחד עבור מנור סולומון, שחתם לבסוף בהשאלה אצל ויאריאל במקום קריסטל פאלאס עימה העסקה נפלה – כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. אביו של שחקן נבחרת ישראל, יוסי סולומון, עלה היום (רביעי) לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ורז אמיר.

איך אתה מתאר את 24 השעות האחרונות של מנור?

“היה ממש כמו סרט, הייתה שיחה עם טוטנהאם שהבטיחו לו שיישאר, הבטיחו שמי שיהיה יותר טוב אז ישחק ואז יצאנו לדרך. מה שקרה זה שיש להם שני חלוצים, סולנקה פצוע וחשבו שזו פציעה קטנה אבל מסתבר שזו לא פציעה קטנה, הם נלחצו וחיפשו חלוץ, היה להם את רנדל קולו מואני והם קפצו על המציאה, הוא חתם וקיבלנו הודעה לחפש קבוצה. קריסטל פאלאס עוקבת אחרי מנור והמאמן מכיר אותו, אז התחילו שיחות והגיעו להסדר, חשבנו קדימה ועשינו מה שצריך, הם רשמו אותו”.

הכול היה סגור.

”הכול היה סגור. פתאום טוטנהאם שינתה את הדרישות הכספיות, לא יודע מה. דניאל לוי רצה לסגור חשבון עם קריסטל פאלאס על הגב של מנור, החלון נסגר ואז פתאום הודיעו לו שזה לא יוצא לפועל העסקה”.

מנור סולומון בוויאריאל (IMAGO)

ואז איך נכנסה ויאריאל?

”היו שתי אפשרויות, או לחזור לטוטנהאם, או לחפש אופציה אחרת”.

מה עובר על מנור באותו זמן?

”קשה מאוד, אנחנו באוויר, לא יודעים מה קורה, הוא בקישינב ואנחנו בארץ. פתח חמ”ל? סוג של, אנחנו, הסוכנים, בנבחרת וכו’”.

ואז אנחנו בשבע בערב ויש חמש שעות.

”העסקה ירדה ויש אופציה או להישאר בטוטנהאם או כיוונים אחרים. בספרד ופורטוגל נסגר שם ב-12, היו כמה אופציות, לא זוכר בדיוק אלו קבוצות מספרד, אבל פנו וגילו התעניינות, עשו את החושבים וראו איזו קבוצה מתאימה לו. קבוצה שמשחקת התקפית, קבוצה שרצה, קבוצה שהתחילה טוב את העונה, הכי חשוב שהיא בליגת האלופות, מקום טוב”.

מישהו מוויאריאל מדבר עם מנור באותו זמן?

”המאמן היה מעורב, אם הוא לא היה רוצה זה לא היה קורה. יש שם מישהו בכנף ששיחק ומכרו אותו לקריסטל פאלאס, הביאו שחקן שלא הכי מרוצים ממנו ותהיה תחרות עם מנור. לפי דעתי אם היה נשאר בטוטנהאם ומקבל הזדמנות כמו שצריך אז הוא יכול היה לשחק”.

מנור סולומון (IMAGO)

הוא עכשיו בריא?

”טפו טפו טפו כן, הוא היה בסגל של טוטנהאם במשחק הקודם, הוא מתאמן כמו שצריך. כשמנור בריא אז אתם מכירים אותו, השמיים הם הגבול”.

לגבי המעבר, הוא עובר למחוז שכיף לגור בו, אבל המעבר סביב הביקורות והתגובות האנטי הישראליות, מה זה עושה?

”התגובות האלו לא פשוט, גם באנגליה, אמרנו לו להוריד פרופיל ולהיות כמה שפחות ברשתות, שיתעסק נטו בכדורגל. ברור שזה משפיע, לא הכל דבש, כל העולם יש תגובות, זה לא רק בספורט. אנחנו מודעים לזה, גם מנור, אנחנו באים לשחק כדורגל וזהו, מה שהוא יודע ולעזור לקבוצה”.

היה חשש מסוים סביב הבחירה כמו ספרד? לעומת פורטוגל ששם מתונים.

”לא בטוח יותר מתונים, העדיפות הראשונה שלנו הייתה אנגליה, לא הסתדר שם אז ספרד, הוא תמיד רצה שם גם, זו ליגה שמתאימה לו. אם היה שיקול בין ספרד לפורטוגל אז ספרד, זו קבוצה שרצה, התקפית, וכמובן ליגת האלופות, הוא עשה חיל והוא רצה לחזור לשחק באלופות, אי אפשר להשוות”.

"העדיפות הראשונה הייתה אנגליה". מנור סולומון (IMAGO)

היו מקומות שירדו בגלל שהוא ישראלי? לא בגלל עניין מקצועי.

”היו היו, לא רצו להתעסק איתנו בכלל. כמו מה? לא יועד בדיוק, אבל היו מדינות שלא רצו להתעסק עם ישראלים לאור המצב, אבל בסדר, אנחנו בוויאריאל”.

פיני זהבי עשה קסמים בסופו של דבר.

”צריך להסיר את הכובע, הוא עשה קסמים ואחרי שנפלה העסקה עם קריסטל פאלאס, עשו את המאמצים לסגור במקום אחר ולא לחזור לטוטנהאם”.

מישהו מפאלאס דיבר עם מנור?

”אני חושב שהמאמן שלח לו הודעה”.

איך הוא יהיה בנבחרת?

”מול מולדובה בסדר גמור, הוא מקצוען, בא לעבוד כמו שצריך, הוא יודע את העבודה, מקום שמחבקים אותו ועוטפים אותו, הוא אוהב לבוא לשם, לייצג את המדינה במיוחד בימים כאלו, מאמין שיהיה בסדר”.

מנור סולומון (IMAGO)

לאן הולך הסיפור עם טוטנהאם?

”הוא מושאל ואמור לחזור אליהם בשנה הבאה, אבל הכל נזיל בכדורגל”.

אין שאיפה למצוא פתרון קבוע מחוץ לטוטנהאם?

”אנחנו מאמינים בו, יכול להיות. הוא ייתן עונה טובה והשמיים הם הגבול”.

עוד כמה שנים יש איתם?

”חמש שנים, אנחנו כבר עברנו שלוש, אז עוד שנתיים נותרו”.

יש לכם אתלטיקו אחרי הפגרה, משחק מעניין.

”אומרים שהליגה האנגלית הכי טובה, אז אולי הספרדית זה לבל אחד נמוך יותר”.

שחקני אתלטיקו (IMAGO)

מתי אתה נוסע איתו לשם?

”בקרוב”.

יש לך תכף חגים, סידרו לך.

”כן כן, בחנוכה יש לו דרבי נגד גלוך, משהו בדצמבר, יהיה לו גם נגד ריאל מדריד בסוכות”.

אתה יודע כבר את כל המשחקים.

”קצת קצת כן, עוד נלמד”.