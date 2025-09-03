"רוצה לשחק יותר ממה שיכולתי לקבל בבית"ר"

רגע לפני שיעבור למכבי חיפה, שחקן בית”ר ירושלים סילבה קאני נפרד היום (רביעי) רשמית מהקבוצה של ברק יצחקי בפוסט שהעלה לדף האינסטגרם שלו, כאשר בקרוב העסקה אמורה להפוך לרשמית.

“פוסט פרידה זה אף פעם לא דבר קל, אבל בעולם הכדורגל שלנו, לפעמים זה דבר הכרחי”, כתב קאני. “מהרגע הראשון שהגעתי לירושלים, ואפילו עוד לפני שעליתי על הדשא, הרגשתי את הלב שלכם. חיבקתם אותי בלי להכיר, נתתם לי כוח ברגעים הקשים ואנרגיה ברגעים הגדולים. הרגשתי חלק ממשפחה אמיתית וזה ליווה אותי בכל משחק ובכל רגע שעברתי כאן”.

“אבל הנסיבות המקצועיות הובילו אותי למצב שבו אני רוצה לצבור עוד דקות, ולשחק הרבה יותר ממה שיכולתי לקבל כאן. זה אף פעם לא נעים לשמוע, אבל אלה החיים שלנו ככדורגלנים. בסופו של יום, הקריירה שלנו תלויה בדקות משחק, ובתרומה על המגרש, וכאן לא יכולתי לקבל מזה - ולכן ביקשתי לעזוב את המועדון אחרי תקופה בה לא הבאתי את עצמי למגרש עד הסוף”.

"רוצה לשחק יותר". סילבה קאני (רדאד ג'בארה)

“הגעתי לבית״ר אחרי עונה לא פשוטה באוסטריה וינה עם לא מעט חששות וספקות, אבל גיליתי כאן מחדש את האמונה בעצמי. קיבלתי הזדמנות לגדול להתפתח ולהחזיר לעצמי את התשוקה למשחק, שנפגעה בזמן האחרון. זה הזמן שלי להמשיך הלאה”, הוסיף.

“התקופה שלי בבית״ר שינתה אותי לא רק כשחקן, אלא גם כאדם. אני גאה שלבשתי את החולצה הצהובה שחורה ומודה לקהל המדהים הזה ולכל המערכת על כל רגע, כל עידוד וכל שיר שגרם לי להרגיש שאין גבול למה שאני יכול לעשות. אני נפרד היום מבית”ר ירושלים. אחרי ימים ארוכים מלאים ברגעים עוצמתיים, מרגשים ובלתי נשכחים. הגיע הזמן שלי להתחיל פרק חדש. תודה על תקופה שלא אשכח לעולם”.

"השתניתי בבית"ר כשחקן וכאדם". קאני (רדאד ג'בארה)

סילבה קאני הספיק לכבוש העונה שער במוקדמות הקונפרנס ליג במדי בית"ר ובעונה שעברה הבקיע שמונה שערים ב-40 הופעות בכל המסגרות בקבוצה הירושלמית.