יום רביעי, 03.09.2025 שעה 12:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"רוצה לשחק יותר ממה שיכולתי לקבל בבית"ר"

סילבה קאני שיעבור למכבי חיפה בפוסט פרידה: "הקריירה שלנו תלויה בדק' משחק ובתרומה על המגרש, וכאן לא יכולתי לקבל מזה אז ביקשתי לעזוב את הקבוצה"

|
סילבה קאני (רדאד ג'בארה)
סילבה קאני (רדאד ג'בארה)

רגע לפני שיעבור למכבי חיפה, שחקן בית”ר ירושלים סילבה קאני נפרד היום (רביעי) רשמית מהקבוצה של ברק יצחקי בפוסט שהעלה לדף האינסטגרם שלו, כאשר בקרוב העסקה אמורה להפוך לרשמית.

“פוסט פרידה זה אף פעם לא דבר קל, אבל בעולם הכדורגל שלנו, לפעמים זה דבר הכרחי”, כתב קאני. “מהרגע הראשון שהגעתי לירושלים, ואפילו עוד לפני שעליתי על הדשא, הרגשתי את הלב שלכם. חיבקתם אותי בלי להכיר, נתתם לי כוח ברגעים הקשים ואנרגיה ברגעים הגדולים. הרגשתי חלק ממשפחה אמיתית וזה ליווה אותי בכל משחק ובכל רגע שעברתי כאן”.

“אבל הנסיבות המקצועיות הובילו אותי למצב שבו אני רוצה לצבור עוד דקות, ולשחק הרבה יותר ממה שיכולתי לקבל כאן. זה אף פעם לא נעים לשמוע, אבל אלה החיים שלנו ככדורגלנים. בסופו של יום, הקריירה שלנו תלויה בדקות משחק, ובתרומה על המגרש, וכאן לא יכולתי לקבל מזה - ולכן ביקשתי לעזוב את המועדון אחרי תקופה בה לא הבאתי את עצמי למגרש עד הסוף”.

"רוצה לשחק יותר". סילבה קאני (רדאד ג"רוצה לשחק יותר". סילבה קאני (רדאד ג'בארה)

“הגעתי לבית״ר אחרי עונה לא פשוטה באוסטריה וינה עם לא מעט חששות וספקות, אבל גיליתי כאן מחדש את האמונה בעצמי. קיבלתי הזדמנות לגדול להתפתח ולהחזיר לעצמי את התשוקה למשחק, שנפגעה בזמן האחרון. זה הזמן שלי להמשיך הלאה”, הוסיף.

“התקופה שלי בבית״ר שינתה אותי לא רק כשחקן, אלא גם כאדם. אני גאה שלבשתי את החולצה הצהובה שחורה ומודה לקהל המדהים הזה ולכל המערכת על כל רגע, כל עידוד וכל שיר שגרם לי להרגיש שאין גבול למה שאני יכול לעשות. אני נפרד היום מבית”ר ירושלים. אחרי ימים ארוכים מלאים ברגעים עוצמתיים, מרגשים ובלתי נשכחים. הגיע הזמן שלי להתחיל פרק חדש. תודה על תקופה שלא אשכח לעולם”.

"השתניתי בבית"ר כשחקן וכאדם". קאני (רדאד ג"השתניתי בבית"ר כשחקן וכאדם". קאני (רדאד ג'בארה)

סילבה קאני הספיק לכבוש העונה שער במוקדמות הקונפרנס ליג במדי בית"ר ובעונה שעברה הבקיע שמונה שערים ב-40 הופעות בכל המסגרות בקבוצה הירושלמית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */