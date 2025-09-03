אליאסי נפצע ושוחרר מהנבחרת, ניראון יחליפו

נבחרת ישראל תמשיך את דרכה במוקדמות מונדיאל 2026 עם משחק מול מולדובה כבר ביום שישי הקרוב (21:45), כשלאחר מכן היא “תארח” את נבחרת איטליה החזקה ותשלים את המחזור השישי למעשה בחלון פגרת הנבחרות של חודש ספטמבר.

בתוך כך, השוער ניב אליאסי ישוחרר מהסגל של המאמן רן בן שמעון לאחר שנפצע אתמול באימון, עומר ניראון, האיש בין הקורות של מכבי נתניה, זומן ויצטרף לנבחרת בקישינב במקומו של נציג הפועל באר שבע. האחרון, סובל מרגישות בשריר האחורי וישב בצד באימון, כשההערכה היא שאין קרע.

ניראון לא עשוי לפתוח כמובן, כאשר לבן שמעון יש עוד שני שוערים בכירים יותר בסגל בדמות דניאל פרץ – שעשה הקיץ את המעבר בהשאלה מבאיירן מינכן להמבורג, וכן עומרי גלזר – שממעט לקבל הזדמנויות מתחילת העונה בכוכב האדום בלגרד הסרבית.

עומר ניראון (עמרי שטיין)

זה לא החילוף הראשון שיש בנבחרת לאור פציעות מאז ההכרזה על הסגל הרשמי. כזכור, מחמוד ג’אבר שנפצע במדי קבוצתו הצרפתית סנט אטיין, שוחרר גם הוא ובמקומו הגיע איתן אזולאי, הקשר של מכבי חיפה.