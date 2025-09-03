יום רביעי, 03.09.2025 שעה 12:20
כדורגל ישראלי

"קראו לנו אנטישמיים, אנחנו לא חיים בעולם אחר"

נשיא אופ"א, אלכסנדר צ'פרין, שוב דיבר על ישראל: "מי שרואה בשלט נגד הרג ילדים עניין פוליטי, הוא אידיוט. המצב בעזה שובר". וגם: היחסים עם זוארץ

|
אלכסנדר צ'פרין (IMAGO)
אלכסנדר צ'פרין (IMAGO)

נשיא אופ"א, אלכסנדר צ’פרין, שוב הביע את דעתו על השתתפות ספורטאים ישראלים בתחרויות בינלאומיות בראיון שנערך בבלגיה. בסיטואציה הסוערת שמלווה את עולם הספורט והפוליטיקה בשבועות והחודשים האחרונים, ראש הארגון האירופי שוב נדרש לשאלה האם יש לשלול את השתתפותה של ישראל במסגרות האירופיות.

צ’פרין לא הסתיר את רגשותיו: "המצב בעזה שובר אותי. זה בלתי נסבל לראות את זה ממשיך, אבל מנקודת המבט שלי, אני מתנגד למנוע מספורטאים להתחרות". לשאלה מה יכול ספורטאי לעשות כדי להשפיע על מדיניות ממשלתו, הוא סיפק תשובה מורכבת.

"זה ממש לא פשוט. תזכרו את ההשעיה של רוסיה, היא קרתה בעיקר בשל לחץ פוליטי כבד. במקרה שלנו, המקור הראשי ללחץ הוא דעת הקהל, בעוד שבעניין רוסיה הוא הגיע בעיקר מצד פוליטיקאים", אמר הסלובני.

השלט בסופרקאפ (רויטרס)השלט בסופרקאפ (רויטרס)

בעניין השלט שהוצב בגמר הסופרקאפ: "אופ"א מחזיקה קרן לטובת ילדים. אנחנו לא חיים בעולם אחר. ילדים מתים בגלל פוליטיקאים חסרי אחריות. מי שרואה במסר 'להפסיק להרוג ילדים' פוליטי, מבחינתי הוא אידיוט".

צ’פרין שיתף גם בעומס התגובות שהגיע אליו: מצד אחד, קיבל הודעות קשות מארגונים ישראליים קיצוניים שטענו לאנטישמיות. מצד שני, קיבל הודעות גם מכיוונים פרו-פלסטיניים עם טענות שהשלט לבדו לא מספיק. עם זאת, הביע שביעות רצון מהתמיכה שקיבל, בין השאר גם מההתאחדות הישראלית ואף לו באופן אישי. על יו”ר ההתאחדות שינו זוארץ אמר: “הוא חבר טוב שלי”.

