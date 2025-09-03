יום רביעי, 03.09.2025 שעה 11:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

חג'ג': מסיים פרק משמעותי שלא אשכח לעולם

לפני המעבר לבית"ר ירושלים, קשר מכבי חיפה העלה פוסט פרידה מהמועדון: "עוזב את הבית. תמיד נתתי את כולי, תודה לכל מי שהאמין בי. נסתרות דרכי האל"

|
עילאי חג'ג' (עמרי שטיין)
עילאי חג'ג' (עמרי שטיין)

עילאי חג’ג’ נפרד הבוקר (רביעי) באופן סופי ממכבי חיפה, לאחר שהעלה פוסט לאינסטגרם שלו רגע לפני שיעבור לבית”ר ירושלים במסגרת הטרייד עבור סילבה קאני.

“היום אחרי תשע שנים במכבי חיפה, אני עוזב את המקום שהיה לי בית מהרגע הראשון. מקום בו למדתי על עצמי, הצלחתי, התחשלתי והפכתי לשחקן שאני. רוצה להגיד תודה, תודה לכל מי שהאמין בי. לכם לקהל הירוק תודה על כל התמיכה והמילים החמות, תמיד נתתי את כל כולי למכבי חיפה”, כתב חג’ג’.

הקשר הוסיף: “היום מסיים כאן פרק משמעותי בחיי שלא אשכח אותו לעולם וממשיך למטרה הבאה. נסתרות דרכי האל. אוהב המון”.

חג'ג' גדל אצל הירוקים ושיחק בהשאלה בהפועל עפולה לפני שעלה לסגל הבוגר של הקבוצה מהכרמל. הוא רשם 39 הופעות בכל המסגרות במכבי חיפה, בהן כבש שלושה שערים ובישל עוד ארבעה.

