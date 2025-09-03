"הקהל? רק עושה לי טוב, מעיר את הווינר שבי"

גם בגיל 38, נובאק ג’וקוביץ’ מוכיח שהוא עדיין טוב כמעט מכל הטניסאים בעולם. הלילה (בין שלישי לרביעי) הג’וקר הסרבי הכניע לעיני הקהל הביתי את הכוכב הגדול של האמריקאים, טיילור פריץ, עם 3:6, 5:7, 6:3, 4:6 וסידר לעצמו עוד מפגש ענק מול קרלוס אלקראס.

כרגיל בארה”ב עם הקהל המאוד צבעוני ורועש, ונובאק שלא מחביא לרוב את התחושות שלו, היו עניינים נקרא להם. האוהדים המקומיים, שכמובן רצו לראות את פריץ בגמר שנה שנייה ברציפות, הפריעו לא פעם לסרבי במהלך הגשותיו. האחרון אף פנה לשופט בנושא, אך גם זה לא הועיל.

בכל אופן, ג’וקוביץ’ הצליח להתגבר גם על התמיכה הביתית ליריבו ובסיום חגג עם תנועת שתייה וריקוד, ספק לשמוח, ספק להדליק את הקהל, כנראה הכל ביחד. הסרבי, שמאז ומתמיד רק מקבל דלק מתמיכת הקהל ביריבו, גם נשאל על כך ואמר: “הם עושים לי טובה. ככל שהם נגדי, ככה זה עושה לי טוב יותר. הם מעירים בי משהו שהם לא רוצה לראות – ווינר”.

נובאק ופריץ (IMAGO)

עם הניצחון הזה וככה על הדרך, נולה רשם עוד ציון דרך אדיר והפך לשחקן המבוגר ביותר שמגיע לכל ארבעת חצאי הגמר בגראנד סלאם ובאותה שנה, אגב הוא גם היה לצעיר ביותר שעשה זאת ב-2008. זו הפעם השביעית שלו בקריירה להגיע להישג הזה, אך נראה שהיא תהיה הפעם היחידה שתסתיים ללא גביע. אלקראס וכנראה יאניק סינר מחכים לו בהמשך הדרך וזו תהיה משימה כ”כ קשה. אבל מי יודע, אולי גם בגיל 38 הסרבי שוב ידהים את כולם.