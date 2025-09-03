יום רביעי, 03.09.2025 שעה 14:28
ליגה גרמנית 25-26
62-92באיירן מינכן1
62-72איינטרכט פרנקפורט2
61-52פ.צ. קלן3
43-62בורוסיה דורטמונד4
43-52סט. פאולי5
42-42וולפסבורג6
34-52אוגסבורג7
32-22שטוטגרט8
34-32הופנהיים9
34-22אוניון ברלין10
36-22לייפציג11
15-42באייר לברקוזן12
12-12מיינץ13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
12-02המבורג15
17-42ורדר ברמן16
05-12היידנהיים17
07-22פרייבורג18

יחליף את טן האח? ראול מועמד לאימון לברקוזן

דיווח בספרד: אגדת ריאל מדריד הוא אחד מהשמות שעלו בקרב הנהלת הגרמנים להחליף את המאמן ההולנדי, שפוטר לאחר שלושה משחקים בלבד. מי עוד ברשימה?

|
ראול במדי ריאל מדריד. הוא עוד ישוב? (IMAGO)
ראול במדי ריאל מדריד. הוא עוד ישוב? (IMAGO)

אריק טן האח הצליח להחזיק רק שלושה משחקים רשמיים כמאמן באייר לברקוזן, שסיימה איתו את ההתקשרות אחרי שהצליח להשיג נקודה אחת בלבד בשני מחזורים בבונדסליגה, כשנראה שהצל שהשאיר צ’אבי אלונסו היה יותר מדי עבור המאמן ההולנדי. כעת הנהלת המועדון הגרמני מחפשת מחליף ושם מעניין עלה בפיהם – ראול, אגדת ריאל מדריד, כך לפי ’מארקה’ הספרדי.

“לברקוזן מחזיקה בשלושה שמות אפשריים למשרת האימון ואחד מהם הוא לא אחר מראול גונסאלס”. נכתב בעיתון הספרדי. “שמו של מאמן קסטייה (קבוצת הנוער של ריאל מדריד) לשעבר עלה כאחת האלטרנטיבות לאימון הקבוצה שזכתה באליפות הבונדסליגה בעונת 2023/24. הוא נמצא על הפרק, וכבר דנו לגביי האפשרות למנות אותו במספר פגישות”.

עוד ברשימה של המועדון ניתן למצוא שני מאמנים גרמנים: אדן טרזיץ’, שאימן כזכור את ברוסיה דורטמונד והוביל אותה עד לגמר ליגת האלופות ב-2023/24 וגם מרקו רוזה, שלו יש עבר כמאמן ר.ב לייפציג. בשלב זה לא התקבלה החלטה, וסגנית אלופת גרמניה תנצל את פגרת הנבחרות כדי לבחון לעומק את השמות, בשביל לא לקבל החלטה נמהרת שיכולה להוביל לטעות מבחינתה כמו של מינוי טן האח. 

ראול על הקווים של ריאל מדריד קסטיליה (IMAGO)ראול על הקווים של ריאל מדריד קסטיליה (IMAGO)

גם לראול יש עבר בליגה הגרמנית, לאור תקופתו כשחקן בשאלקה. המוניטין שלו במדינה כה גדול, שעל פי העיתון הספרדי הוא קיבל כבר מספר הצעות בעבר ממועדונים בבונדסליגה לקחת את תפקיד המאמן, אך מעולם לא נוצרו תנאים “אידאליים”. לאגדה הספרדית יש באמתחתו ניסיון אימון רק במחלקת הנוער של הבלאנקוס, שם הוא אף זכה עם ריאל מדריד בפעם היחידה שלה בליגת הנוער.

