ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

עמוס מכלוף חתם בבית"ר נורדיה ירושלים

הקשר האחורי, שיכול לשמש גם כבלם, חתם בקבוצה של זוהר קמינצקי, רגע לפני המפגש עם שמשון תל אביב. היה לשחקן מכבי עירוני אשדוד בשנתיים האחרונות

עמוס מכלוף (יונתן גינזבורג)
עמוס מכלוף (יונתן גינזבורג)

בית"ר נורדיה ירושלים, הקבוצה שהועברה לאחרונה לניהולו של דובי גולדברג ושותפיו, חיזקה את שורותיה. במועדון צירפו את עמוס מכלוף, בן 23, שהיה שחקן מכבי עירוני אשדוד בשנתיים האחרונות ומשחק בעמדות הקשר האחורי והבלם. מדובר בחיזוק משמעותי לקבוצה, שמתבססת העונה על רוב צעיר, לקראת המפגש מול שמשון תל אביב במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום.

עמוס אינו עוד שחקן רגיל. הוא נושא עמו זיכרון קשה שלא ישכח לעולם. אחיו הגדול, תומר, בדרכו לקבוצת רכיבת אופניים באזור קיבוץ מפלסים, נרצח ב-07/10/2023, באזור שבו נהג לרכוב עם חבריו לקבוצה. הבשורה המרה על הירצחו הגיעה למשפחה רק שלושה ימים לאחר האירוע.

למרות הסיטואציה הקשה, עמוס ממשיך לשחק כדורגל ולא שוכח את אחיו שהיה לו יותר מסתם אח, אלא חבר נפש. בשנתיים האחרונות שיחק במכבי עירוני אשדוד, בה רשם 37 הופעות. עמוס גדל במחלקת הנוער של הפועל אשקלון (ושיחק גם בקבוצה הבוגרת בליגה א' דרום) ובעברו שיחק גם במכבי בני אילת בתקופתה בליגה א' דרום.

/* LAST / NEXT ROUNDs */