העונש של הפועל באר שבע על השלט נגד אופ"א

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל קבע היום (רביעי) את העונש של הפועל באר שבע בגין השלט נגד אופ”א. ההחלטה של הדיין הראשי ישראל שמעוני היא קנס בפועל של 35,000 שקלים + קנס של 100,000 שקלים ע"ת לשנה בכל הרשעה בכל התנהגות של אוהדים אשר יש בה התייחסות לסוגיות פוליטיות או ציבוריות שנויות במחלוקת. את ב”ש ייצג עו”ד רועי רוזן.

כזכור, חלק מקהל הדרומיים הניף את השלט: “שני דברים שחייבים להשמיד: אופ”א וחמאס”, וזאת באצטדיון טוטו טרנר במהלך משחק חצי גמר גביע הטוטו נגד הפועל תל אביב. העניין עורר הדים בארץ ובעולם, וכאמור היום המועדון מבירת הנגב קיבל את עונשו מבית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

עו”ד רוזן שייצג את באר שבע, הסביר טרם פסק הדין על פי תיעוד הפרוטוקול: “אין הכחשה לעצם האירוע. התובע העמיד את הנאשמת לדין בשתי עבירות תקנוניות. התובע מבקש קנס כספי אדיר וקנס משמעותי על תנאי לכל עבירה חוזרת של סעיף מעורבות בנושאים פוליטיים וציבוריים. אני מבהיר כי הנאשמת רואה את האירוע בחומרה ומבינה שנגזר עליה לשלם קנס בגין התנהגות בודדים. זה מסוג הדברים שלא צריכים הגיע למגרשי הכדורגל. במגרשי ספורט צריך רק ספורט”.

אלונה ברקת (חגי מיכאלי)

עוד הוסיף עו”ד רוזן: הסעיף של מעורבות בנושאים פוליטיים וציבוריים אינו חל על ענייננו באשר אינו נוגע בהתנהגות האוהדים. הפועל באר שבע אינה מעורבת ולא נקטה עמדה, היא מגנה ומוקיעה את המהלך ואף נקטה בצעדים בהמשך לכך (כגון: שלילת מנוי מ- 5 אוהדים ואף קיצצה למחצית את מספר כרטיסים המחולקים לחוג האוהדים של הקבוצה)

השלט הונף רק בדקה ה-47 ללא ידיעה או תיאום עם הקבוצה ומיד לאחר הנפתו דאגו להוריד אותו ואלונה ברקת שלחה מכתב באמצעות מנכ"ל ויו"ר ההתאחדות לאופ"א עם התנצלות וגינוי, והבהרה כי להפועל ב"ש אין קשר לאירוע ואין הדבר משקף את עמדת המועדון. ברור לי שגם אם סעיף זה יורד עדיין נשארת התנהגות בלתי הולמת ואנו צפויים לענישה אבל לא מחמירה. ההתנהגות המתוארת היא בהחלט בלתי הולמת”.

שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

לאחר הקייס של ב”ש, בפסק הדין, הדיין הראשי שמעוני פירט על החלטתו: “עצם הנפת השלט ותכנו אינם מוכחשים ע"י הנאשמת, אך בא כוחה המלומד עמד על כך כי השלט הונף ללא ידיעה ותיאום עם הקבוצה אשר פעלה להסרתו מיד בסמוך להנפתו וכי הבעלים של המועדון הזדרזה והתנערה מהמעשה ואף שלחה התנצלות לאופ"א. אין בחומרים שבידי לערער תיאור דברים זה ואני מקבל את הדברים הללו כפשוטם”.

לגבי האישום בעבירה של מעורבות בנושאים פוליטיים וציבוריים, הודה שמעוני: “אודה כי רבות התחבטתי בסוגיה אם אכן לשון התקנה הנוקבת ה"מעורבות של קבוצה..." ונמנעת מלאזכר אוהדים היא בגדר הסדר שלילי (קרי, הוצאת התנהגות אוהדים מגדר התקנה) או שניתן לייחס לקבוצה את התנהגות זו”.

אך לאחר מכן שמעוני הבהיר כי בהתאם לתק' 15ב' לתקנון המשמעת*: “יישומן של הוראות אלה על הסעיף הנדון אינו "חף" מקשיים, אך אני נמנע מלהרחיב ולדון בהן במועד מאוחר יותר באשר סבורני כי לתוצאה של ההליך דנן הכרעה בטענה זו אינו בגדר הכרח, כמובהר בהמשך. אשר על כן, אני מזכה את הנאשמת מעבירה זו מבלי שתהיה בכך אינדיקציה למקרים אחרים”.

אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

כלומר, הדיין הראשי הרשיע את הפועל ב”ש רק בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים: “הענישה אשר תושת על הנאשמת תבקש להלום את חומרת המעשה וזהו הפרמטר העיקרי לעניין זה. אוסיף כי לצד חומרת המעשה בד"כ ביה"ד יבחן גם ענישה באירועים דומים, על מנת לקיים מדיניות ענישה אלא שהמקרה דנן הינו ייחודי וחריג בנסיבותיו ולפיכך קריטריון זה אינו רלוונטי לדיוננו זה”.

המאשימה, ההתאחדות לכדורגל, ביקשה עונש הכלל קנס משמעותי של 50 אלף שקלים, אך כאמור שמעוני החליט על פחות מסכום זה וסיכם: “סבורני כי בשים לב "לראשוניות" האירוע, לעובדה כי הוא אירע שלא בידיעת קברניטי ופעילי המועדון, לעובדה כי הקבוצה פעלה באופן מידי להסרת השלט ולעובדה כי הבעלים של המועדון הזדרזה ושלחה התנצלות תוך שהיא מתנערת מהמעשה, כי ראוי שלא למצות את הדין ולפיכך אני משית על המועדון קנס בפועל של 35,000 שקלים + קנס של 100,000 שקלים ע"ת לשנה בכל הרשעה בכל התנהגות של אוהדים אשר יש בה התייחסות לסוגיות פוליטיות או ציבוריות שנויות במחלוקת”.

*תק' 15ב' לתקנון המשמעת

“קבוצה אחראית באחריות שילוחית לכל עבירה אשר נעשתה על ידי אוהד או אוהדים של הקבוצה, בין אוהד קבוע ובין אוהד לשעה, בין שנעשתה מטעמה או מיוזמתה ובין שנעשתה מיוזמת האוהד ושלא מטעמה, בין שנעשתה בידיעת הקבוצה ובין שנעשתה שלא בידיעתה, בין שפעל מתוך כוונה לשרת את מה שנראה לו עניינה של קבוצה מסוימת ובין אם לאו”.