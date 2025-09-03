יום רביעי, 03.09.2025 שעה 10:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"כישרון אדיר": פליק יבחן מקרוב את אוריין גורן?

בספרד מדווחים: המאמן הגרמני ינצל את הפגרה של הקבוצה הבוגרת כדי להעניק לשחקני המילואים ולצעירים נוספים ניסיון. הרשמים מהישראלי שהתאמן לראשונה

|
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

זו הזדמנות אדירה עבור שחקנים בני 17 ו־18 כמו ג’ופרה, דרו, גיז’ה וטוני פרננדס להתאמן מדי יום תחת האנזי פליק עם הקבוצה הבוגרת, וגם עבור אוריין גורן שערך את האימון הראשון שלו עם הסגל הבוגר של ברצלונה. השחקנים חולקים מגרש באימונים עם כוכבים כמו פרנקי דה יונג, רוברט לבנדובסקי, דני אולמו, ז’ול קונדה, פדרי וחבריהם.

“העוצמה והרמה הגבוהה של האימונים מספקות ללא ספק חוויית למידה ייחודית ומזרזות את התהליך שעל הצעירים המבטיחים לעבור בדרכם להצטרפות לבארסה. אבל כמובן, הם גם זקוקים לדקות משחק אמיתיות”, ניתחו בספרד בכתבה שמתייחסת לצעירים של בארסה. בספרד התייחסו לגורן ונכתב עליו: “פרצוף חדש באימון של ברצלונה, ומדובר בכישרון אדיר”.

לפי ‘ספורט’, רוב הצעירים שהתאמנו אמש ישתתפו ביום ראשון הקרוב בבכורה הרשמית של קבוצת המילואים מול פוררס במסגרת הליגה השנייה. בעוד שעד כה לא היו יכולים לתרום לענייניו של ז’וליאנו בלטי בשל דרישות הקבוצה הבוגרת, העניק פליק את האור הירוק לכולם לצבור דקות עם קבוצת המילואים, אך עדיין לא ברור אם גם אוריין גורן ייקח חלק.

אוריין גורן (ברצלונה)אוריין גורן (ברצלונה)

דרו, טוני, ג’ופרה וגיז’ה, על אף שזומנו מספר פעמים (גיז’ה פעמיים והיתר לכל שלושת משחקי הליגה) לסגל הקבוצה הבוגרת, כמעט שלא שותפו. רק ג’ופרה קיבל דקות במשחק מול מיורקה. המגן ערך את הופעת הבכורה הרשמית שלו בקבוצה הבוגרת והמאמן העניק לו 20 דקות. לכולם ברור שהם צריכים דקות משחק וניסיון. פליק יודע זאת היטב, והשחקנים עצמם משתוקקים לשחק ולהתחרות.

ברדג’י בסימן שאלה

כך, החל מיום חמישי, כולם יהיו תחת פיקודו של ז’וליאנו בלטי וישלימו שלושה אימונים עם חבריהם לקבוצת המילואים כדי להתכונן למשחק מול פוררס, שישמש נקודת פתיחה לעונה שבה אמורים לשחזר את מעמדם ולעלות ליגה. רוני ברדג’י יכול היה גם הוא להיכלל, אך זימונו לנבחרת שבדיה הצעירה מנע זאת. יהיה זה מצוין עבורו להתחרות במסגרת הנבחרת ולקבל דקות משחק.

