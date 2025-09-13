הכסף הגדול, סאגת איסאק וההצלחה שצפויה לו

לפני פחות משלוש שנים, טען יורגן קלופ כי ליברפול נמצאת בנחיתות כלכלית בהשוואה למועדונים שבשליטת מדינות. "לניוקאסל אין תקרה. יש מועדונים שיש להם תקרה. אנחנו לא יכולים לפעול כמוהם", הצהיר הגרמני. ובכן, התברר כי המציאות כיום שונה. בחלון ההעברות הנוכחי נדמה כי לליברפול כלל לא הייתה תקרה כאשר היא השקיעה יותר מ-400 מיליון ליש"ט בשחקנים חדשים. הרכש האחרון והיקר מכולם הגיע, באופן אירוני למדי, מניוקאסל ובניגוד מוחלט לרצונה.

כי יש תקרה גם למועדונים כאלה – והיא תדמיתית ומקצועית. לסעודים אמנם אין בעיית תקציב, אך הם עדיין לא מסוגלים להחזיק בכוח כוכבים שמעוניינים להתקדם ולהשתדרג. הסאגה של אלכסנדר איסאק במהלך הקיץ הייתה מכוערת, וכללה שביתה מצד החלוץ השבדי שהיה נחוש לעבור לאנפילד, פצח במלחמה גלויה נגד מועדונו והאשים אותו בהפרת הבטחות. אגב, רבים הניחו שהכוונה הייתה למילת ההנהלה לאפשר לו לעזוב אם תגיע הצעה טובה מספיק, אך ייתכן שהעסק הרבה יותר טריוויאלי – זה פשוט יכול להיות סכסוך כספי.

ידוע כי אמנדה סטייבלי, חברת הנהלת ניוקאסל, הגיעה באפריל 2024 לסיכום עם איסאק על שדרוג חוזהו שעמד על 140 אלף ליש"ט לשבוע. באותו קיץ היא הודחה במסגרת סכסוכים פוליטיים פנימיים עם הסעודים, ומחליפיה החליטו לסגת מההצהרה. מכיוון שדבר לא העולה על הכתב, לא הייתה לשבדי אפשרות לדרוש את מימוש ההסכם, אך ייתכן כי שם נוצר הקרע, וכך הבשילה ההחלטה לקחת את ההזדמנות הטובה הראשונה לעזוב. כאשר ליברפול הביעה עניין, לא היה לחלוץ צל של ספק שהוא אמור לעשות הכל למען המעבר.

אלכסנדר איסאק בניוקאסל (IMAGO)

וכך היה. התנהלותו גרמה לאוהדי המגפייז לשנות את גישתם כלפיו ב-180 מעלות. במרץ הם היו מוכנים לנשק את רגליו של איסאק כאשר שער קריטי שלו בגמר גביע הליגה מול ליברפול סייע למועדון לזכות בתואר ראשון מזה 70 שנה. עכשיו הם מתעבים אותו ומגדירים אותו כבוגד, אבל הוא שלם לגמרי עם כל מעשיו. בשורה התחתונה, הוא קיבל את מבוקשו, כי הסעודים לא רצו להרוס לגמרי את העונה באמצעות ההתעקשות לשמור על שחקן שלא רצה עוד ללבוש את החולצה. איסאק חתם באנפילד, גם אם כולם נאלצו להמתין עד השעות האחרונות של חלון ההעברות ולקביעת שיא העברות אנגלי חדש – 125 מיליון ליש"ט.

את השיא שברה ליברפול חודשיים בלבד אחרי שקבעה את השיא הקודם ושילמה ללברקוזן 100 מיליון ליש"ט תמורת פלוריאן, תוך שהיא משכנעת את הקשר הגרמני להעדיף אותה על פני באיירן מינכן. זה קרה חודש בלבד אחרי עסקה גדולה נוספת עם נציגת בונדסליגה – רכישתו של החלוץ הצרפתי הוגו אקיטיקה מפרנקפורט תמורת 69 מיליון ליש"ט. תוסיפו לכך 40 מיליון ליש"ט ששולמו לבורנמות’ תמורת המגן השמאלי החדש מילוש קרקז, ו-30 מיליון ליש"ט שעברו ללברקוזן תמורת ג'רמי פרימפונג – יורשו של טרנט אלכסנדר ארנולד בעמדת המגן הימני. היו גם 26 מיליון ליש"ט לטובת רכישתו של הבלם האיטלקי הצעיר ג'ובאני לאוני מפארמה. במקביל, התכוונה ליברפול לרכוש גם את קפטן קריסטל פאלאס מארק גואהי, אך הנשרים סירבו שלשום ברגע האחרון, למרות שהבלם כבר ביצע את הבדיקות הרפואיות. לו היו מסכימים, ההוצאות של ליברפול היו מאמירות עוד.

טרנט אלכסנדר ארנולד בריאל מדריד (IMAGO)

ככה זה כאשר אין תקרה. האמנם? כדי להבין מהיכן שאבו האדומים את המשאבים, צריך להסתכל על שני היבטים מרכזיים. ראשית, הם גם עסקו במכירות, העבירו את לואיס דיאס לבאיירן תמורת 60 מיליון ליש"ט, שיווקו את דרווין נונייס לסעודיה כדי לפנות מקום לחלוצים החדשים, והרוויחו גם 30 מיליון ליש"ט מלברקוזן תמורת בוגר האקדמיה ג'ארל קוואנסה. שנית, וזה נתון קריטי ביותר, ליברפול עברה את הקיץ שעבר ללא הוצאות. שחקן הרכש היחיד לפני שנה היה פדריקו קייזה שהגיע תמורת 10 מיליון ליש"ט בלבד – וזהו. עם הסגל הקיים זכה ארנה סלוט באליפות בעונת הבכורה שלו, בניגוד מוחלט לתחזיות בתקשורת. את הנתונים לצורך חישובי פייר פליי פיננסי צוברים על פני 3 שנים, אז העודף שנותר אשתקד נוצל הקיץ, והיה קל הרבה יותר לעשות זאת על תקן המועדון המוביל בפרמייר ליג שנמצא בתנופה.

וירץ השתכנע שהפרויקט מתאים לכישוריו, ועבור איסאק התמונה הייתה ברורה אפילו יותר. נקודת התורפה של ליברפול בשנתיים האחרונות הייתה מחסור בחלוץ מרכזי טבעי עם אחוז ניצול הזדמנויות גבוה. הייתה תקווה כי נונייס יענה על ההגדרה, אך האורוגוואי נכשל בשורה התחתונה, ולא זכה להערכה מצד סלוט. דיוגו ז'וטה, שחקן הכלבו האהוב של אנפילד שידע לשחקן במרכז הרחבה במידת הצורך, נהרג בתאונת דרכים ביוני, וכך גבר הצורך למלא את החלל שהותיר. אקיטיקה היה הקלף הראשון, אך הוא חסר ניסיון באנגליה, ויש סימני שאלה לגבי התאמתו המיידית למרות שכבש במשחקיו הראשונים. לעומת זאת, איסאק הוא כוכב מוכח באנגליה שבילה 3 שנים בניוקאסל, וסגנונו מתאים על הנייר כמו כפפה ליד למערך של סלוט.

ארנה סלוט (IMAGO)

ראשית, איסאק אינו חלוץ רחבה שגרתי. הוא נייד מאוד, אוהב לקבל את כדור הרוחב מהשער, מפנה שטחים עבור חבריו, ומזכיר בכך במידה לא מבוטלת את רוברטו פירמינו. שיתוף הפעולה שלו עם מוחמד סלאח ועם קודי גאקפו עשוי להיות מבטיח כי הם מייצרים שלישיה קדמית גמישה, אותה צפוי וירץ להזין בכדורי עומק.

שנית, השבדי ניחן בחוכמת משחק יוצאת מהכלל, בניגוד לנונייס. לאורוגוואי היו סגולות משלו, הוא היה פעלתן מאוד והתמחה ביצירת כאוס שפעל לא פעם לטובת האדומים, אבל קבלת ההחלטות שלו במאני טיים הייתה לעתים תכופות לקויה, וכך גם הביצוע הטכני. איסאק הרבה יותר תכליתי, ויש לו שליטה טובה הרבה יותר בכדור. כך נוצר גיוון נפלא. מצד אחד, הוא נוטה להיות תכליתי, לבעוט או למסור בנגיעה אחת ולא להמציא פתרונות מסובכים. מאידך, כאשר נדרשות פעילויות אישיות מרהיבות, הוא בהחלט מסוגל לכדרר ברמה העולמית הגבוהה ביותר. הוא יצירתי, אלגנטי מאוד, וגם גמיש מאוד בהתחשב בגובהו. למעשה, איסאק לא עוצמתי מספיק עבור שחקן של 192 סנטימטרים, ולא אוהב להיכנס למאבקים פיזיים. הוא מפצה על כך ביכולת להיות במקום הנכון בזמן הנכון, ומקדים את שחקני ההגנה בגלל אינטליגנציה גבוהה יותר.

לקראת יום הולדתו ה-26, נמצא איסאק לקראת שיאו. הוא הבקיע 52 שערים בכל המסגרות במדי ניוקאסל בשנתיים האחרונות, ויש יסוד סביר להניח כי בקבוצתו האדומה החדשה המאזן עשוי להשתפר בזכות איכות הצוות המסייע. הוא שחקן יעיל וקר רוח, ורעב מאוד להצלחה. אחרי זכיות בגביע הספרדי במדי ריאל סוסיאדד ובגביע הליגה, הוא ייאבק על תואר האליפות – לראשונה מאז פרץ בגיל 16 להרכב אי"ק סטוקהולם בעונת 2016. אז הוא הבקיע שלושער בדרבי הגדול מול יורגורדן ביום הולדתו ה-17, אבל אי"ק הסתפקה לבסוף במקום השני אחרי מאלמו. בחלוף כעשור, הוא ירצה להיות אלוף בעונתו הראשונה באנפילד, בקבוצה שעברה שדרוג משמעותי מאוד בסגל דווקא אחרי שסיימה בפסגה.