האוסן: לא יודעים אם אני ימני או שמאלי? מעולה

בגיל 20, הרכש הטרי של ריאל מדריד, דין האוסן, כבר משתלט על מרכז ההגנה של הלבנים וגם של נבחרת ספרד. הבלם משמש כשחקן הרכב אצל הבלאנקוס וגם בנבחרת הלאומית, וכשרואים אותו משחק, האוהדים מרגישים רגועים. בראיון ארוך ל’מארקה’ הספרדי, השחקן נתן מספר ציטוטים מעניינים.

הופעת הבכורה עם הנבחרת: “שריקות הבוז נגד הולנד ברוטרדם? אני חשבתי שזה יקרה. זה לא הזיז לי יותר מדי. אני אפילו רואה את זה בצורה חיובית, כי כשאנשים שורקים לך זה אומר שהם כועסים ואכפת להם. לא מפריעות לי הביקורות השליליות. אני מקשיב רק למה שעוזר לי להשתפר אפילו אם זה באחוז אחד. בכדורגל הכל זה פרטים קטנים ואתה חייב להיות מוכן לכל תרחיש”.

על מי האיידול שלו: ”זה תמיד היה סרחיו ראמוס. אני חושב שהיכולת שלו עם הכדור הייתה לא מוערכת מספיק. כולם תמיד דיברו על האגרסיביות, השערים שהוא כובש ויכולת ההגנה שלו, אבל אני חושב שהוא היה גם מוסר פשוט נפלא”. על לאמין ימאל, אמר האוסן: “הוא פשוט שחקן אדיר. אני מקווה ממש שהוא יצליח כאן בנבחרת המון, אבל כשניפגש בליגה, שלא יעשה יותר מדי”.

פלורנטינו פרס ודין האוסן (ריאל מדריד)

הילדות שלו: “אני זוכר ממש טוב את ה-’לה דסימה’. הייתי בן 9 כשריאל זכתה בה וצפיתי בגמר עם הוריי וחברים שלי בביתי. זה היה מיוחד, זה הזיכרון הראשון שלי כאוהד של המועדון”. תרגילים שהוא לא אהב לעשות כילד: “אבא שלי היה מכריח אותי לעשות מסירות ארוכות לשחקן אחר שוב ושוב במגרש גדול. לא עברתי את ה-15 מטרים, אבל עכשיו אני אסיר תודה כי זה עזר לי מאוד להשתפר”.

על הבלבול מה הרגל החזקה שלו: “אנשים לא יודעים אם אני ימני או שמאלי? טוב מאוד. כששחקני היריב לוחצים אותי, זה עושה לי את החיים קלים יותר, אני יכול להוביל את הכדור גם ימינה וגם שמאלה”. לשחק ליד פאו קובארסי? אני לא חושב שצריך שיהיה בלם אחד יותר חזק ופיזי. אני מרגיש איתו מאוד בנוח והוא שחקן נהדר”.