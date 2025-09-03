יום רביעי, 03.09.2025 שעה 10:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

האוסן: לא יודעים אם אני ימני או שמאלי? מעולה

הרכש החדש של ריאל מדריד בראיון: "המודל לחיקוי? סרחיו ראמוס. זוכר את ה-'לה דסימה' ממש טוב". וגם: מה אמר על לאמין ימאל ומה הוכרח לעשות כילד?

|
דין האוסן עם הכדור (IMAGO)
דין האוסן עם הכדור (IMAGO)

בגיל 20, הרכש הטרי של ריאל מדריד, דין האוסן, כבר משתלט על מרכז ההגנה של הלבנים וגם של נבחרת ספרד. הבלם משמש כשחקן הרכב אצל הבלאנקוס וגם בנבחרת הלאומית, וכשרואים אותו משחק, האוהדים מרגישים רגועים. בראיון ארוך ל’מארקה’ הספרדי, השחקן נתן מספר ציטוטים מעניינים.

הופעת הבכורה עם הנבחרת: “שריקות הבוז נגד הולנד ברוטרדם? אני חשבתי שזה יקרה. זה לא הזיז לי יותר מדי. אני אפילו רואה את זה בצורה חיובית, כי כשאנשים שורקים לך זה אומר שהם כועסים ואכפת להם. לא מפריעות לי הביקורות השליליות. אני מקשיב רק למה שעוזר לי להשתפר אפילו אם זה באחוז אחד. בכדורגל הכל זה פרטים קטנים ואתה חייב להיות מוכן לכל תרחיש”.

על מי האיידול שלו: ”זה תמיד היה סרחיו ראמוס. אני חושב שהיכולת שלו עם הכדור הייתה לא מוערכת מספיק. כולם תמיד דיברו על האגרסיביות, השערים שהוא כובש ויכולת ההגנה שלו, אבל אני חושב שהוא היה גם מוסר פשוט נפלא”. על לאמין ימאל, אמר האוסן: “הוא פשוט שחקן אדיר. אני מקווה ממש שהוא יצליח כאן בנבחרת המון, אבל כשניפגש בליגה, שלא יעשה יותר מדי”. 

פלורנטינו פרס ודין האוסן (ריאל מדריד)פלורנטינו פרס ודין האוסן (ריאל מדריד)

הילדות שלו: “אני זוכר ממש טוב את ה-’לה דסימה’. הייתי בן 9 כשריאל זכתה בה וצפיתי בגמר עם הוריי וחברים שלי בביתי. זה היה מיוחד, זה הזיכרון הראשון שלי כאוהד של המועדון”. תרגילים שהוא לא אהב לעשות כילד: “אבא שלי היה מכריח אותי לעשות מסירות ארוכות לשחקן אחר שוב ושוב במגרש גדול. לא עברתי את ה-15 מטרים, אבל עכשיו אני אסיר תודה כי זה עזר לי מאוד להשתפר”.

על הבלבול מה הרגל החזקה שלו: “אנשים לא יודעים אם אני ימני או שמאלי? טוב מאוד. כששחקני היריב לוחצים אותי, זה עושה לי את החיים קלים יותר, אני יכול להוביל את הכדור גם ימינה וגם שמאלה”. לשחק ליד פאו קובארסי? אני לא חושב שצריך שיהיה בלם אחד יותר חזק ופיזי. אני מרגיש איתו מאוד בנוח והוא שחקן נהדר”. 

שערי הסולו היפים ביותר של ויני במדריד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */