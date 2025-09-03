"לא יודע למי הוא התייחס", "המטרה קבוצתית"

“הכי חשוב שלא יהיה אגו - זה מה שהורג הצלחות של קבוצות”, כך אמר מאמן ברצלונה, האנזי פליק, בסיום המשחק נגד ראיו וייקאנו שהסתיים בתוצאה 1:1 בתחילת השבוע. דבריו של פליק עוררו התעניינות בתקשורת הספרדית. לאחר שלמין ימאל התייחס לנושא, אתמול (שלישי) התייחסו לכך גם פדרי ודני אולמו.

כזכור, הכישרון בן ה-18 כבר ענה ואמר: “אני לא חושב שזה קשור לאגו, אלא לאינטנסיביות”. פדרי אמר: “נצטרך לשאול את פליק, אני לא יודע למי הוא התייחס. הוא ידבר איתנו על זה כשיגיע הזמן. בשנה שעברה כולנו היינו מאוחדים, לא הסתכלנו על הצלחה אישית, אלא על הצלחה קבוצתית וזה היה המפתח”.

שחקן נוסף שהתייחס לכך הוא דני אולמו, שאמר: “אנחנו אולי טובים יותר או גרועים יותר, אבל המטרה היא קבוצתית. כולנו רוצים לשחק ולנצח. המטרה משותפת וכולנו יודעים אותה. אין דאגות, לכולנו יש מערכת יחסים טובה מאוד בתוך המועדון ובתוך הקבוצה. פליק לא אומר שום דבר במסיבת עיתונאים שלא אמר לנו קודם”.

האנזי פליק (IMAGO)

כזכור, פליק לא הסתיר את אכזבתו מהיכולת של קבוצתו והפגין גישה ביקורתית גם כלפי עצמו וגם כלפי שחקניו, כשאמר: “בעונה שעברה שיחקנו ועבדנו כקבוצה. דיברתי על מה שהיה במשחק עם השחקנים, כי רובם יוצאים לנבחרות, אבל צריך להגיד את הדברים הללו”. המאמן לא הזכיר שמות, אבל המסר הדהד היטב בתקשורת הספרדית, במיוחד בקטלוניה.

כעת, לאחר שברצלונה איבדה נקודות לראשונה העונה בליגה לאחר שני משחקים מושלמים, כשסיימה ב-1:1 מאכזב עם ראיו וייקאנו, היא יצאה לפגרת נבחרות. בעוד 11 ימים היא תחזור לליגה הספרדית ותפגוש את ולנסיה, כשארבעה ימים לאחר מכן תתארח אצל ניוקאסל במחזור הראשון בליגת האלופות.