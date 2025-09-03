יום רביעי, 03.09.2025 שעה 10:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"לא יודע למי הוא התייחס", "המטרה קבוצתית"

לאחר שפליק שלח מסר ברור לשחקניו ("הכי חשוב שלא יהיה אגו, זה הורס הצלחות"), פדרי אמר: "נצטרך לשאול אותו". גם אולמו הגיב: "כולנו רוצים לנצח"

|
פדרי ודני אולמו (IMAGO)
פדרי ודני אולמו (IMAGO)

“הכי חשוב שלא יהיה אגו - זה מה שהורג הצלחות של קבוצות”, כך אמר מאמן ברצלונה, האנזי פליק, בסיום המשחק נגד ראיו וייקאנו שהסתיים בתוצאה 1:1 בתחילת השבוע. דבריו של פליק עוררו התעניינות בתקשורת הספרדית. לאחר שלמין ימאל התייחס לנושא, אתמול (שלישי) התייחסו לכך גם פדרי ודני אולמו.

כזכור, הכישרון בן ה-18 כבר ענה ואמר: “אני לא חושב שזה קשור לאגו, אלא לאינטנסיביות”. פדרי אמר: “נצטרך לשאול את פליק, אני לא יודע למי הוא התייחס. הוא ידבר איתנו על זה כשיגיע הזמן. בשנה שעברה כולנו היינו מאוחדים, לא הסתכלנו על הצלחה אישית, אלא על הצלחה קבוצתית וזה היה המפתח”.

שחקן נוסף שהתייחס לכך הוא דני אולמו, שאמר: “אנחנו אולי טובים יותר או גרועים יותר, אבל המטרה היא קבוצתית. כולנו רוצים לשחק ולנצח. המטרה משותפת וכולנו יודעים אותה. אין דאגות, לכולנו יש מערכת יחסים טובה מאוד בתוך המועדון ובתוך הקבוצה. פליק לא אומר שום דבר במסיבת עיתונאים שלא אמר לנו קודם”.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

כזכור, פליק לא הסתיר את אכזבתו מהיכולת של קבוצתו והפגין גישה ביקורתית גם כלפי עצמו וגם כלפי שחקניו, כשאמר: “בעונה שעברה שיחקנו ועבדנו כקבוצה. דיברתי על מה שהיה במשחק עם השחקנים, כי רובם יוצאים לנבחרות, אבל צריך להגיד את הדברים הללו”. המאמן לא הזכיר שמות, אבל המסר הדהד היטב בתקשורת הספרדית, במיוחד בקטלוניה.

כעת, לאחר שברצלונה איבדה נקודות לראשונה העונה בליגה לאחר שני משחקים מושלמים, כשסיימה ב-1:1 מאכזב עם ראיו וייקאנו, היא יצאה לפגרת נבחרות. בעוד 11 ימים היא תחזור לליגה הספרדית ותפגוש את ולנסיה, כשארבעה ימים לאחר מכן תתארח אצל ניוקאסל במחזור הראשון בליגת האלופות.

מרגש: כוכב העבר של ברצלונה חוזר לספרד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */