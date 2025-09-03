יפגוש את אלקראס: ג'וקוביץ' בחצי הגמר בארה"ב

נובאק ג'וקוביץ' שוב הוכיח מי הבוס בניו יורק. הסרבי גבר הלילה (בין שלישי לרביעי) על טיילור פריץ האמריקאי ברבע גמר אליפות ארצות הברית, בתום קרב שנמשך 3 שעות ו-27 דקות, בדרך לניצחון בארבע מערכות, 3:6, 5:7, 6:3, 4:6.

ג'וקוביץ' שלט בשתי המערכות הראשונות, אך האמריקאי הצליח להחזיר לעצמו את התקווה עם מערכה שלישית מצוינת. במערכה הרביעית פריץ נכנע ללחץ, כשדווקא במשחקון האחרון, תחת עיניהם של אלפי אוהדים ביתיים, הגיש פעמיים כפול ואיבד לחלוטין את השליטה בהגשה שלו, שש החטאות רצופות, שאפשרו לסרבי לסגור עניין בניסיון השלישי שלו לנקודת משחק.

עבור ג'וקוביץ' מדובר בהעפלה ל־53 חצאי גמר בטורנירי גראנד סלאם בקריירה, נתון חסר תקדים שממשיך לבסס את מעמדו כאחד מגדולי הספורטאים בהיסטוריה.

כעת מחכה לו קרב חלומי מול קרלוס אלקראס, אחד היריבים הבולטים של השנים האחרונות, על כרטיס לגמר אליפות ארה”ב הפתוחה. אוהדי הטניס ברחבי העולם כבר יכולים להתחיל להתרגש, כשהמפגש בין שני הענקים צפוי להיות אחד מרגעי השיא של הטורניר.