בן שמעון: התקדמנו, רוצה שנמשיך באותה הדרך

כמעט יומיים חלפו מאז נחתה נבחרת ישראל במולדובה והמאמן רן בן שמעון, עדיין לא תרגל את ההרכב שאמור לפתוח ביום שישי.

אמש השחקנים ששיחקו ביום ראשון במסגרת ליגת העל, הלוא הם שחקני מכבי תל אביב וקשרה של מכבי חיפה, איתן אזולאי, ערכו אימון שחרור בלבד ומעין חימום. גם החלוץ תאי בריבו, שהגיע בתום מסע ארוך, ערך חימום.

בן שמעון ערך גם אתמול אסיפה וציין את העובדה שחלפה בדיוק שנה מאז ערך את משחקו הרשמי הראשון על הקווים: ״אנחנו כבר שנה ביחד והתקדמנו, אני רוצה שנמשיך באותה הדרך״, אמר להם.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

מבחינת ההרכב, נראה שמרבית העמדות סגורות כשההתלבטות היא בעמדת המגן הימני בין אלי דסה לשגיב יחזקאל, בקישור בין דן ביטון שבלט בהתכנסות הקודמת לגבי קניקובסקי שחזר כעת ובחוד ההתקפה בין תאי בריבו לדור תורג׳מן.

כמעט כמדי התכנסות, גם הפעם הזמינה הנבחרת שני שחקני עבר, כשמדובר בקשר עבאס סואן ובמגן קלמי סבן, שיצטרפו הערב.