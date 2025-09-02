מכבי חיפה לא אמרה נואש בנוגע לצירוף אבו פאני

במכבי חיפה לא אמרו נואש בכל מה שנוגע לצירוף מוחמד אבו פאני, שלא נכלל בסגל של קבוצתו ההונגרית פרנצווארוש בליגה האירופית. הירוקים מנסים מאחורי הקלעים למצות את האפשרויות על מנת להחזיר את אקס הקבוצה לארץ.

ברור לאנשי המועדון מהכרמל שמי שאמור בסופו של דבר לרצות במהלך זה אבו פאני עצמו, בעוד עכשיו בשל ההתפתחויות ובגלל שחלון ההעברות ברוב הליגות נסגר – יש מצב שהקשר הישראלי יתרצה וירצה לחזור לארץ עם חוזה ארוך טווח.

בלי קשר, מחר (רביעי) אמורה להיחתם באופן רשמי עסקת העברתם של סילבה קאני וזוהר זסנו מבית”ר ירושלים לחיפה תמורת עילאי חג'ג’, מיליון אירו ורועי אלימלך – שיעברו לקבוצה מהבירה של ברק יצחקי.

אלימלך, קאני, חג'ג' וזסנו (עמרי שטיין, רדאד ג'בארה ואורן בן חקון)

הירוקים, ללא איתן אזולאי שזומן לנבחרת ישראל של רן בן שמעון במקום מחמוד ג’אבר שנפצע, היו אמורים לערוך משחק אימון מול עירוני טבריה מחר. אך משחק האימון הזה בוטל ובמקומו יתקיים משחק אימון אחר מול קבוצת הנוער של המועדון.