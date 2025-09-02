יום שלישי, 02.09.2025 שעה 23:35
כדורגל ישראלי

מכבי חיפה לא אמרה נואש בנוגע לצירוף אבו פאני

הירוקים מנסים למצות את כל האפשרויות. לאור אי הכללתו בסגל פרנצווארוש לאירופית והחלון שנסגר ברוב הליגות, הקשר יחזור? הטרייד עם בית"ר ייחתם מחר

|
מוחמד אבו פאני (עמרי שטיין)
מוחמד אבו פאני (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא אמרו נואש בכל מה שנוגע לצירוף מוחמד אבו פאני, שלא נכלל בסגל של קבוצתו ההונגרית פרנצווארוש בליגה האירופית. הירוקים מנסים מאחורי הקלעים למצות את האפשרויות על מנת להחזיר את אקס הקבוצה לארץ.

ברור לאנשי המועדון מהכרמל שמי שאמור בסופו של דבר לרצות במהלך זה אבו פאני עצמו, בעוד עכשיו בשל ההתפתחויות ובגלל שחלון ההעברות ברוב הליגות נסגר – יש מצב שהקשר הישראלי יתרצה וירצה לחזור לארץ עם חוזה ארוך טווח.

בלי קשר, מחר (רביעי) אמורה להיחתם באופן רשמי עסקת העברתם של סילבה קאני וזוהר זסנו מבית”ר ירושלים לחיפה תמורת עילאי חג'ג’, מיליון אירו ורועי אלימלך – שיעברו לקבוצה מהבירה של ברק יצחקי.

אלימלך, קאני, חגאלימלך, קאני, חג'ג' וזסנו (עמרי שטיין, רדאד ג'בארה ואורן בן חקון)

הירוקים, ללא איתן אזולאי שזומן לנבחרת ישראל של רן בן שמעון במקום מחמוד ג’אבר שנפצע, היו אמורים לערוך משחק אימון מול עירוני טבריה מחר. אך משחק האימון הזה בוטל ובמקומו יתקיים משחק אימון אחר מול קבוצת הנוער של המועדון.

