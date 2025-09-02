ניצחון ראשון העונה לבני יהודה נערים ג' - על

המחזור השני בליגת העל של שנתון נערים ג' הגיע לסיומו הערב (שלישי). במשחק שנערך בשכונת התקווה בין שתי קבוצות "צו פיוס" זכתה בני יהודה ת"א בניצחון ראשון העונה - 2:4 ביתי על עירוני קריית שמונה, שמוחרגת גם העונה מירידת ליגה. בתום המחזור השני ארבע קבוצות נהנות ממאזן מושלם: מכבי ת"א, מכבי פ"ת, הפועל ירושלים והפועל פ"ת.

בני יהודה ועירוני קריית שמונה התייצבו למשחק הערב אחרי שנחלו הפסד במחזור הפתיחה של העונה: בני יהודה שבה מחיפה עם הפסד 2:0 במשחק מול מ.כ נווה יוסף, עירוני קרית שמונה חזרה מאבו גוש עם הפסד 3:1 במשחק מול הפועל ירושלים, שחוללה מהפך בעשר הדקות האחרונות של המשחק.

הכתומים מת"א כבשו שני שערים בכל מחצית: אורי קטש (17) היה הראשון לכבוש שער לזכות קבוצתו בעונת 25/26, יהלי כרשיש (36) כבש את השער השני וקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 0:2 לזכות בני יהודה.

בני יהודה נערים ג' (באדיבות הקבוצה)

במחצית השנייה, שער שכבש אורי בן דוד (49) העלה את המארחים ליתרון 0:3. בדקה ה-70 שער שכבש איתי בן טל צימק את היתרון הכתום ל-3:1. בשלהי המשחק היה זה זמן המחליפים לכבוש שערים: אלרואי בן טולילה העלה את בני יהודה ליתרון 1:4, מנגד שער שכבש יהלי קלמן לזכות האורחת קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:4 לזכות בני יהודה.

בשבוע הבא, בני יהודה תקווה לרשום ניצחון נוסף, כשתתארח אצל הפועל באר שבע, שהפסידה בשני המחזורים הראשונים. עירוני קריית שמונה תשוב לת"א ותתארח במגרש קרית שלום אצל מכבי ת"א, מוליכת הטבלה, לה מאזן מושלם.