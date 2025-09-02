ניצחון בכורה לבית"ר ירושלים בליגת נערים ב'

המחזור השני בליגת העל של שנתון נערים ב' הגיע לסיומו אתמול (שלישי). במשחק שנערך במתחם המגרשים החדש בחדרה, זכתה בית"ר ירושלים בניצחון 0:1 על הפועל חדרה המקומית. בסיומו של המחזור השני שתי קבוצות בלבד מוצאות את עצמן עם מאזן מושלם: מכבי ת"א והפועל באר שבע.

קבוצת "צו פיוס" של בית"ר ירושלים - שזכתה בעונה שעברה באליפות ארצית דרום והחלה את העונה עם הפסד 1:0 במשחק הדרבי מול הפועל, התארחה אצל הפועל חדרה, שקיוותה אחרי הפסד 2:0 במשחק החוץ מול מכבי נתניה, לזכות בניצחון ראשון העונה. כבר בדקה ה-9 נכבש השער שקבע את תוצאת המשחק: דניאל חמו השתלט על הכדור כ-25 מטרים משערה של חדרה ובעט כדור חזק מעל השוער המקומי, שער שהעלה את האורחת ליתרון 0:1, עליו היא שמרה עד לסיום המשחק.

תומר מסיקה, מאמן בית"ר ירושלים, אמר בסיום המשחק: "משחק קשה מאוד מול יריבה איכותית. גאה מאוד בשחקנים שלי עם משחק הקרבה גדול. אנחנו שואפים להציג כדורגל איכותי ודומיננטי ולהיצמד לעקרונות שלנו. תודות גדולות לצוות המסייע: אלמוג כהן - המנהל המקצועי, מיכל בן עמי - מנהלת המחלקה, רונן וייס - מאמן הכושר, ענבל וייס - הספורתרפיסטית ובר כהן עוזרי, שתורמים רבות לקבוצה".

הפועל חדרה סופרת הפסד שני והיא טרם כבשה שער זכות העונה. במחזור הקרוב מצפה לה משחק חוץ מאתגר מול הפועל באר שבע. בית"ר ירושלים תארח את הפועל רעננה, שמאזנה עומד על נקודה אחת בשני משחקים.