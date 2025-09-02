הראשון בחצי הגמר: אלקראס פירק את להצ'קה

את אליפות ארצות הברית הקודמת שלו הוא יעדיף לא לזכור, עם הדחה מביכה כבר בסיבוב השני, אולם השנה – קרלוס אלקראס חזר להרשים על הבמה הגדולה בניו יורק. הערב (שלישי) הכוכב הספרדי, שטרם איבד סט מפתיחת הטורניר, נתן הצגה גם מול ייז’י להצ’קה והבטיח את מקומו בשלב חצי הגמר אחרי 4:6, 2:6, 4:6.

הכוכב העולה מצ’כיה הוא שחקן מאוד עוצמתי ואגרסיבי, אבל מול האיכויות של אלקראס הוא כבר לא מצא תשובות. המדורג 2 בעולם שיחק טוב מאוד, הוא הגיש ביעילות (כמעט 190 קמ”ש ממוצע לסרב הראשון), היה יציב מהקו האחורי וכמובן גם עשה כמה קסמים ליד הרשת, כולל וולי-סלייס שרק אתלט על עם טכניקה מצוינת יכול לעשות.

המדורג 21 בעולם ניסה בכל כוחו, אחרי 2:0 במערכות, הוא ממש לא ויתר ושינה סגנון עם יתרון עליות לרשת וגם הצליח לסיים ביעילות, אבל קרלוס עם כל הניסיון והאיכויות האדירות שלו הצליח לסגור עניין בסט השלישי עם השבירה המיוחלת במצב של 4:4, לשמור לאחר מכן ולהיות הראשון שעולה לשלב ארבעת האחרונים.

ייז'י להצ'קה (IMAGO)

הספרדי שזכה עד כה השנה ‘רק’ בגביע מייג’ור אחד מחפש את התואר השני שלו באליפות ארצות הברית, הראשון היה ב-2022, ואת גביע המייג’ור השישי מתחילת הקריירה, והוא רק בן 22 להזכירם. מבחינת מספרים הערב – בשעתיים של טניס, אלקראס השיג 28 ווינרים מול 17 טעויות לא מחויבות, וזכה ב-79% מהנקודות לי הרשת.

בנשים, ג’סיקה פגולה, הפיינליסטית מהשנה שעברה, שחולמת בגיל 31 על גביע גראנד סלאם ראשון בקריירה שלה, ניצחה 3:6, 3:6 את ברבורה קרייצ’יקובה הצ’כית אחרי שעה ו-27 דקות של טניס במגרש המרכזי. האמריקאית היא הראשונה שמבטיחה את מקומה בשלב חצי הגמר ועושה זאת בצורה מרשימה אחרי שלא איבדה ולו מערכה אחת מפתיחת הטורניר.