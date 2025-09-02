מרקוס קוקו מנאנט הוצע להפועל תל אביב

הרכש הבא? בהפועל תל אביב שוקלים חיזוק לעמדת המגן הימני והשחקן שהוצע הוא מרקוס קוקו, שחקן נאנט בעונה האחרונה, בה רשם 20 משחקים בליגה הצרפתית הבכירה.

קוקו, שנמצא כעת ללא קבוצה, הוצע לאנשי המועדון וזכה להתעניינות על פי הגדרתם, כאשר בינתיים, בצוות המקצועי ביקשו מהאנליסטים להכין עליו דוח מפורט. על אף שמדובר בשחקן חופשי, הדרישה הכספית שלו גבוהה סביב כ-400 אלף אירו נטו לעונה.

במועדון נותרו עדיין שני מקומות פנויים לזרים, כאשר המטרה המרכזית היא לצרף מגן ימני נוסף לצד קשר התקפי. עד כה התחזקו האדומים בשמות כמו מאיימבו, שיקו, פלקאו, קרייב וסילבה.