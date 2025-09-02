"ברצלונה תמיד מעל הכל עבורי, זה המקום שלי"

אחרי סגירת חלון ההעבורת האחרון, שהיה סוער במיוחד, ראינו מעברים מרשימים ובין כל השחקנים שחתמו בקבוצות, היו גם הצעות מעניינות שלא התממשו בסופו של דבר. אחד מהם זה פרמין לופס, שדיווחו רבות על כך שיחתום בצ’לסי, אך בסופו של דבר נשאר בברצלונה והערב (שלישי) פורסם חלק מהראיון שלו ב’מונדו דפורטיבו’, כשהראיון המלא יתפרסם מחר.

“בסופו של דבר, העדיפות שלי תמיד הייתה להיות בבארסה”, פתח פרמין וטען שתמיד הוא מעדיף ללבוש את חולצת הקטלונים, והמשיך: “הגעתי כשהייתי בן 12, זה היה החלום שלי להיות כאן, להיות מסוגל להגיע להרכב הבוגרים. זו תמיד מחמאה כשיש עניין ממועדונים אחרים, אבל האמת היא שתמיד הרעיון שלי היה להישאר בבארסה ולהצליח כאן”.

על החיבה שקיבל מהאוהדים ברשתות החברתיות אמר: “קיבלתי, אבל לא רק השבוע, אלא מאז שהצטרפתי לקבוצה הבוגרת של ברצלונה, הרגשתי מאוד אהוב על ידי הקהל ומעריכים את היותי שחקן חשוב עבור המועדון הזה”.

פרמין לופס (IMAGO)

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, הצהיר שהוא מאמין שפרמין יישאר, על כך אמר: “זה היה מאוד חשוב, כי תמיד נלחמתי כדי להיות כאן, כדי לשחק עבור ברצלונה. המטרה שלי היא להישאר כאן. בכדורגל, אתה אף פעם לא יודע ויש דברים שלא תלויים בך, אבל אם תלוי בי, אשאר כאן לנצח”.

בארסה כזכור יצאה לפגרה אחרי 1:1 מאכזב מול ראיו וייקאנו, במשחק בו החבורה של האנזי פליק התקשתה מאוד. אחרי משחקי הנבחרות, הבלאוגרנה יחזרו למשחק ביתי נגד ולנסיה.