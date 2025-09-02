יום שלישי, 02.09.2025 שעה 21:55
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

"ברצלונה תמיד מעל הכל עבורי, זה המקום שלי"

לאחר שהחלון נסגר ולאור ההצעה מצ'לסי, קשר הקטלונים, פרמין לופס, בהצהרה רשמית: "המועדון הזה הוא חלום הילדות שלי, כל עוד זה תלוי בי אשאר לעד"

פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

אחרי סגירת חלון ההעבורת האחרון, שהיה סוער במיוחד, ראינו מעברים מרשימים ובין כל השחקנים שחתמו בקבוצות, היו גם הצעות מעניינות שלא התממשו בסופו של דבר. אחד מהם זה פרמין לופס, שדיווחו רבות על כך שיחתום בצ’לסי, אך בסופו של דבר נשאר בברצלונה והערב (שלישי) פורסם חלק מהראיון שלו ב’מונדו דפורטיבו’, כשהראיון המלא יתפרסם מחר.

“בסופו של דבר, העדיפות שלי תמיד הייתה להיות בבארסה”, פתח פרמין וטען שתמיד הוא מעדיף ללבוש את חולצת הקטלונים, והמשיך: “הגעתי כשהייתי בן 12, זה היה החלום שלי להיות כאן, להיות מסוגל להגיע להרכב הבוגרים. זו תמיד מחמאה כשיש עניין ממועדונים אחרים, אבל האמת היא שתמיד הרעיון שלי היה להישאר בבארסה ולהצליח כאן”.

על החיבה שקיבל מהאוהדים ברשתות החברתיות אמר: “קיבלתי, אבל לא רק השבוע, אלא מאז שהצטרפתי לקבוצה הבוגרת של ברצלונה, הרגשתי מאוד אהוב על ידי הקהל ומעריכים את היותי שחקן חשוב עבור המועדון הזה”.

פרמין לופס (IMAGO)פרמין לופס (IMAGO)

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, הצהיר שהוא מאמין שפרמין יישאר, על כך אמר: “זה היה מאוד חשוב, כי תמיד נלחמתי כדי להיות כאן, כדי לשחק עבור ברצלונה. המטרה שלי היא להישאר כאן. בכדורגל, אתה אף פעם לא יודע ויש דברים שלא תלויים בך, אבל אם תלוי בי, אשאר כאן לנצח”.

בארסה כזכור יצאה לפגרה אחרי 1:1 מאכזב מול ראיו וייקאנו, במשחק בו החבורה של האנזי פליק התקשתה מאוד. אחרי משחקי הנבחרות, הבלאוגרנה יחזרו למשחק ביתי נגד ולנסיה.

