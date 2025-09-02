יום שלישי, 02.09.2025 שעה 20:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"24 השעות הכי משוגעות שהיו לי, אבל אני שמח"

סולומון דיבר לראשונה מאז המעבר לספרד: "רציתי להישאר באנגליה, אבל אם לא, אז רק לקבוצה שמתאימה לי ומשחקת בצ'מפיונס כמו ויאריאל". וגם: המספר

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

24 שעות דרמטיות במיוחד עברו על מנור סולומון. רגע לפני סיום החלון, העסקה בין טוטנהאם לקריסטל פאלאס, אליה כבר היה בדרך כוכב נבחרת ישראל, נפלה, ובמקומה, מנור חתם בוויאריאל מצמרת הליגה הספרדית, בהשאלה לעונה אחת ללא אופציית רכישה. אגב, השחקן ילבש בצוללת הצהובה את החולצה עם המספר 6. 

רגע לפני צמד המשחקים במוקדמות המונדיאל מול מולדובה בשישי ואיטליה בשני, סולומון דיבר על הדרמה ברגעים האחרונים של החלון, שהובילה אותו לספרד בניגוד לציפיות.

“24 השעות הכי משוגעות שהיו לי? מבחינת כדורגל כן” אמר סולומון. “היו 24 שעות אחרות באוקראינה כשיצאתי, אבל אלה הכי משוגעות. טסתי, יצאתי מלונדון בסביבות שש בבוקר בידיעה שאני נשאר בטוטנהאם וכשנחתתי התחיל בלאגן עד חצות”.

מנור המשיך: “בסיטואציות רגילות אתה יותר חושב, יותר מנתח, אבל בסיטואציות כמו שהיה אתמול אין לך זמן, צריך לקחת החלטות מהירות. אני אמרתי שהמטרה שלי היא להישאר באנגליה והייתי אמור להישאר שם, וברגע שהבנתי שאני לא אשאר בטוטנהאם הייתי מאוד קרוב לקריסטל פאלאס, ואמרתי לעצמי שאם אני יוצא מאנגליה אז זה לקבוצה מאוד חזקה כמו ויאריאל, קבוצה שמשחקת בליגת האלופות, שמתאימה לי, אז אני בסופו של דבר מאוד מאוד שמח”.

על הסוויץ’ שהוא צריך לעשות לקראת צמד משחקי הנבחרת במוקדמות היורו: “אני יודע לעשות את הסוויץ’ לקראת הנבחרת וכבר מחכה למשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */