"הייתה נפילת מתח, נבוא להילחם מול סלובניה"

שמחה גדולה בנבחרת ישראל לאחר הניצחון אתמול (שלישי) על נבחרת בלגיה, במשחק שעצר בצורת של עשר שנים בהן נעדרה הנבחרת בכחול־לבן משלב שמינית הגמר באליפות אירופה. ההמתנה הסתיימה, והאות לחגיגות על הפרקט בספודק ארינה ניתן עם הבאזר, כאשר שחקני הנבחרת חגגו במעגל ובצדק.

הם נלחמו, שמחו, חוו שברון לב ואז שוב שמחו. ופתאום, האופציות פתוחות לרווחה, לאחר משחק שסימן אולי יותר מכל את המעבר מסוג אחד של לחץ לאחר לחלוטין. וכל זאת כדי שבמחזור האחרון, ביום חמישי הקרוב, הנבחרת תוכל לשחק משוחררת כפי ששיחקה מול צרפת בתחילת השבוע.

הבצורת שנשברה הגיעה גם עם השוואת שיא בן 28 שנים: דני אבדיה קלע בכל משחק עד כה באליפות יותר מ־20 נקודות. לפני 28 שנים היה זה עודד קטש שרקד על הפרקט באליפות אירופה. הנבחרת אולי התקשתה לפרקים, אבל האופי גבר על הכול. האירועים שהיו בהיכל. משריקות הבוז ועד ההפגנות, נענו בצורה מוחצת. והשמחה? עצומה.

"היה קשה לישון אחרי צרפת"

הלחץ בתחילת הטורניר נבע משני דברים: ראשית, זהות היריבה איסלנד. נבחרת קשוחה, אך כזו שחייבים לנצח. שנית, זה היה משחק הפתיחה, והפסד ליריבה מדרג נמוך יותר היה בעיה גדולה. מול חניכיו של דאריו גיירגיה הנבחרת פתחה משוחררת והשתלטה מהר מאוד על המשחק. שוב יריבה, שבזכות מעידות של נבחרות מדורגות גבוה יותר, לצד חלון נהדר של הכחולים לבנים, מצאה עצמה בקבוצת איכות נמוכה יותר. נבחרת שצריך לעבור, במיוחד כאשר שני שחקני ה־NBA שלה לא הגיעו לאליפות.

בנבחרת הודו שהייתה אכזבה מסוימת מאופן הסיום, אך בסופו של דבר התוצאה היא שקובעת. המשחק החמישי, דווקא מול סלובניה של לוקה דונצ'יץ', הוא על הנייר לפרוטוקול בלבד. מי האמין שנבחרת ישראל תבטיח העפלה לשמינית הגמר בשלב כה מוקדם, ועוד לפני נבחרת צרפת של פדריק פוטו? כלומר, בתום המשחק הראשון של יום המשחקים הרביעי בבית ד'. כמובן, יש עדיין על מה לשחק, והמשחקים יהיו למעשה גם משחקי דירוג.

נבחרת ישראל (FIBA)

בתום יום המשחקים החמישי והאחרון, בתרחיש של שובר שוויון ראש־בראש מול הפולנים, ישראל תסיים מתחת למארחת בית ד'. בשובר שוויון משולש עם צרפת, חניכיו של בית הלחמי אף יכולים לסיים כראש בית, מה שיביא למפגש מול המקום הרביעי בבית ג'. המקום השני בבית ד' יפגוש את המקום השלישי בבית ג', המקום השלישי את המקום השני, והמקום הרביעי יתמודד מול ראש בית ג'.

ים מדר אמר לאחר המשחק: "הצוות הגיע וידע להכין אותנו בצורה הכי טובה כדי להתמודד עם נבחרות חזקות ועם הלחץ שהיה עלינו במטרה להעפיל. אני שמח בעיקר שעשינו את האנשים בבית, את כל מי שהגיע לפה, שמחים. המטרה הראשונה שלנו הייתה להילחם, שכולם יראו שזה הדבר הראשון שאנחנו מביאים איתנו למגרש. אני שמח שעשינו את זה, וגאה בחבר'ה".

על ההמשך: "יש לנו עוד משחק מול סלובניה. אנחנו צריכים לנוח, להתכונן כמו שצריך ולבוא להילחם. לקחת את זה יום־יום, ולהתרכז במשחק הבא זה הכי חשוב".

ים מדר במאבק (FIBA)

על הרבע האחרון: "שיחקנו פחות טוב, הייתה נפילת מתח וזה לא צריך לקרות. אנחנו צריכים לשחק כמו שצריך 40 דקות. אני חושב שכל קבוצה עוברת דברים כאלה, ואנחנו צריכים לדעת להישאר ביחד, כמו שעשינו. אני גאה בחבר'ה, שעצרנו כשצריך וקלענו את הקליעות. ואני גם גאה בבר, שנתן את שלו, זה לא פשוט".

על סלובניה ולוקה דונצ'יץ': "נצטרך להתכונן כמו שצריך. זה היה משחק לא פשוט אחרי בק־טו־בק. יש לנו יום מנוחה לנוח, לטפל במה שצריך ולהתכונן כדי לבוא להילחם מול סלובניה".

דני אבדיה הוסיף על סיום המשחק: "הלב קצת קפץ, אבל אין דאגה, הכל בסדר. ניצחנו בסוף. פשוט רציתי מאוד לנצח במשחק הזה, וקצת חששתי לקראת הסיום".