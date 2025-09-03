יום שישי, 05.09.2025 שעה 11:17
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט

"הייתה נפילת מתח, נבוא להילחם מול סלובניה"

בנבחרת חגגו זמן רב אחרי הניצחון על בלגיה, ובצדק. מדר: "שמח על כך שהבאנו גאווה לעם". וגם: השיא ששבר אבדיה. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
אושר בנבחרת ישראל (FIBA)
אושר בנבחרת ישראל (FIBA)

שמחה גדולה בנבחרת ישראל לאחר הניצחון אתמול (שלישי) על נבחרת בלגיה, במשחק שעצר בצורת של עשר שנים בהן נעדרה הנבחרת בכחול־לבן משלב שמינית הגמר באליפות אירופה. ההמתנה הסתיימה, והאות לחגיגות על הפרקט בספודק ארינה ניתן עם הבאזר, כאשר שחקני הנבחרת חגגו במעגל ובצדק.

הם נלחמו, שמחו, חוו שברון לב ואז שוב שמחו. ופתאום, האופציות פתוחות לרווחה, לאחר משחק שסימן אולי יותר מכל את המעבר מסוג אחד של לחץ לאחר לחלוטין. וכל זאת כדי שבמחזור האחרון, ביום חמישי הקרוב, הנבחרת תוכל לשחק משוחררת כפי ששיחקה מול צרפת בתחילת השבוע.

הבצורת שנשברה הגיעה גם עם השוואת שיא בן 28 שנים: דני אבדיה קלע בכל משחק עד כה באליפות יותר מ־20 נקודות. לפני 28 שנים היה זה עודד קטש שרקד על הפרקט באליפות אירופה. הנבחרת אולי התקשתה לפרקים, אבל האופי גבר על הכול. האירועים שהיו בהיכל. משריקות הבוז ועד ההפגנות, נענו בצורה מוחצת. והשמחה? עצומה.

"היה קשה לישון אחרי צרפת"

הלחץ בתחילת הטורניר נבע משני דברים: ראשית, זהות היריבה איסלנד. נבחרת קשוחה, אך כזו שחייבים לנצח. שנית, זה היה משחק הפתיחה, והפסד ליריבה מדרג נמוך יותר היה בעיה גדולה. מול חניכיו של דאריו גיירגיה הנבחרת פתחה משוחררת והשתלטה מהר מאוד על המשחק. שוב יריבה, שבזכות מעידות של נבחרות מדורגות גבוה יותר, לצד חלון נהדר של הכחולים לבנים, מצאה עצמה בקבוצת איכות נמוכה יותר. נבחרת שצריך לעבור, במיוחד כאשר שני שחקני ה־NBA שלה לא הגיעו לאליפות.

בנבחרת הודו שהייתה אכזבה מסוימת מאופן הסיום, אך בסופו של דבר התוצאה היא שקובעת. המשחק החמישי, דווקא מול סלובניה של לוקה דונצ'יץ', הוא על הנייר לפרוטוקול בלבד. מי האמין שנבחרת ישראל תבטיח העפלה לשמינית הגמר בשלב כה מוקדם, ועוד לפני נבחרת צרפת של פדריק פוטו? כלומר, בתום המשחק הראשון של יום המשחקים הרביעי בבית ד'. כמובן, יש עדיין על מה לשחק, והמשחקים יהיו למעשה גם משחקי דירוג.

נבחרת ישראל (FIBA)נבחרת ישראל (FIBA)

בתום יום המשחקים החמישי והאחרון, בתרחיש של שובר שוויון ראש־בראש מול הפולנים, ישראל תסיים מתחת למארחת בית ד'. בשובר שוויון משולש עם צרפת, חניכיו של בית הלחמי אף יכולים לסיים כראש בית, מה שיביא למפגש מול המקום הרביעי בבית ג'. המקום השני בבית ד' יפגוש את המקום השלישי בבית ג', המקום השלישי את המקום השני, והמקום הרביעי יתמודד מול ראש בית ג'.

ים מדר אמר לאחר המשחק: "הצוות הגיע וידע להכין אותנו בצורה הכי טובה כדי להתמודד עם נבחרות חזקות ועם הלחץ שהיה עלינו במטרה להעפיל. אני שמח בעיקר שעשינו את האנשים בבית, את כל מי שהגיע לפה, שמחים. המטרה הראשונה שלנו הייתה להילחם, שכולם יראו שזה הדבר הראשון שאנחנו מביאים איתנו למגרש. אני שמח שעשינו את זה, וגאה בחבר'ה".

על ההמשך: "יש לנו עוד משחק מול סלובניה. אנחנו צריכים לנוח, להתכונן כמו שצריך ולבוא להילחם. לקחת את זה יום־יום, ולהתרכז במשחק הבא זה הכי חשוב".

ים מדר במאבק (FIBA)ים מדר במאבק (FIBA)

על הרבע האחרון: "שיחקנו פחות טוב, הייתה נפילת מתח וזה לא צריך לקרות. אנחנו צריכים לשחק כמו שצריך 40 דקות. אני חושב שכל קבוצה עוברת דברים כאלה, ואנחנו צריכים לדעת להישאר ביחד, כמו שעשינו. אני גאה בחבר'ה, שעצרנו כשצריך וקלענו את הקליעות. ואני גם גאה בבר, שנתן את שלו, זה לא פשוט".

על סלובניה ולוקה דונצ'יץ': "נצטרך להתכונן כמו שצריך. זה היה משחק לא פשוט אחרי בק־טו־בק. יש לנו יום מנוחה לנוח, לטפל במה שצריך ולהתכונן כדי לבוא להילחם מול סלובניה".

דני אבדיה הוסיף על סיום המשחק: "הלב קצת קפץ, אבל אין דאגה, הכל בסדר. ניצחנו בסוף. פשוט רציתי מאוד לנצח במשחק הזה, וקצת חששתי לקראת הסיום".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */