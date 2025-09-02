יום שלישי, 02.09.2025 שעה 19:57
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
6309-3034לטביה3
5329-2874אסטוניה4
5303-2474פורטוגל5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
8304-4384גרמניה1
7322-3574ליטא2
7315-3654פינלנד3
5366-2954מונטנגרו4
5344-3324שבדיה5
4401-2654אנגליה6
 בית 3 
7268-3424יוון1
6325-3174בוסניה2
5197-2483ספרד 3
5216-2403איטליה 4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
7295-3214ישראל1
6234-2553פולין2
5241-2643צרפת3
5334-2934בלגיה4
4277-2763סלובניה5
3238-2103איסלנד6

המענקים לשחקני הנבחרת והתמריץ לחצי הגמר

ההצלחה של ישראל ביורובאסקט שווה כסף לשחקנים בכחול-לבן על פי ההסכם המשודרג עם האיגוד שנחשף ב-ONE. כמה יקבלו על הגעה לשלב 4 האחרונות בתחרות?

|
בר טימור (פיב
בר טימור (פיב"א)

נבחרת ישראל רשמה הישג אדיר היום (שלישי) כשהעפילה לראשונה מזה עשור לשמינית גמר היורובאסקט. הפעם האחרונה שבה הכחולים-לבנים היו במעמד הייתה בשנת 2015, אז הם נעצרו בשלב 16 האחרונות של אליפות אירופה מול נבחרת איטליה.

ההתקדמות הזו של שחקני הנבחרת בתחרות היבשתית שווה כסף, על פי ההסכם פורץ הדרך שנחתם בין איגוד הכדורסל בישראל וארגון שחקני ושחקניות הכדורסל, כפי שנחשף ב-ONE. באותו הסכם, הוסדרו תנאי ההעסקה של שחקני הנבחרות הלאומיות עד שנת 2031  עם שדרוג משמעותי בזכויות.

מלבד 270 שקלים ליום לשחקן (בנוסף לסכום חיסכון של 197 ש”ח לשחקנים ללא ילדים ו-283 ש”ח להורים), ו-13,000 שקלים על ההגעה לאליפות אירופה עצמה, לחניכיו של אריאל בית הלחמי יש גם תמריצים כלכליים לפי המיקום בו יסיימו את הטורניר היבשתי.

הגעה לחצי הגמר שווה לכל שחקן 33,000 שקלים, הגעה למקומות 5-8 בתחרות החשובה שווה לכל שחקן כ-16,500 שקלים. האם שחקני הנבחרת יצליחו לרשום הישג מקצועי ענק אפילו יותר עם הגעה לפיינל פור של היורובאסקט, וגם לגרוף את המענק הגדול?

