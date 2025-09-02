המענקים לשחקני הנבחרת והתמריץ לחצי הגמר

נבחרת ישראל רשמה הישג אדיר היום (שלישי) כשהעפילה לראשונה מזה עשור לשמינית גמר היורובאסקט. הפעם האחרונה שבה הכחולים-לבנים היו במעמד הייתה בשנת 2015, אז הם נעצרו בשלב 16 האחרונות של אליפות אירופה מול נבחרת איטליה.

ההתקדמות הזו של שחקני הנבחרת בתחרות היבשתית שווה כסף, על פי ההסכם פורץ הדרך שנחתם בין איגוד הכדורסל בישראל וארגון שחקני ושחקניות הכדורסל, כפי שנחשף ב-ONE. באותו הסכם, הוסדרו תנאי ההעסקה של שחקני הנבחרות הלאומיות עד שנת 2031 עם שדרוג משמעותי בזכויות.

מלבד 270 שקלים ליום לשחקן (בנוסף לסכום חיסכון של 197 ש”ח לשחקנים ללא ילדים ו-283 ש”ח להורים), ו-13,000 שקלים על ההגעה לאליפות אירופה עצמה, לחניכיו של אריאל בית הלחמי יש גם תמריצים כלכליים לפי המיקום בו יסיימו את הטורניר היבשתי.

הגעה לחצי הגמר שווה לכל שחקן 33,000 שקלים, הגעה למקומות 5-8 בתחרות החשובה שווה לכל שחקן כ-16,500 שקלים. האם שחקני הנבחרת יצליחו לרשום הישג מקצועי ענק אפילו יותר עם הגעה לפיינל פור של היורובאסקט, וגם לגרוף את המענק הגדול?