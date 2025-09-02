אבו פאני לא בסגל פרנצווארוש לליגה האירופית

עתידו של מוחמד אבו פאני רחוק מלהיות ברור. יומיים לאחר שבתקשורת ההונגרית דווח כי הקשר הצהיר בפני האוהדים כי הוא ממשיך בקבוצה, במועדון פרסמו הערב (שלישי) את סגל השחקנים למשחקי הליגה האירופית העונה, ממנו נעדר שמו של שחקן נבחרת ישראל.

כזכור, רק ביום ראשון האחרון עלו דיווחים בהונגריה לפיהם אבו פאני מתכוון להמשיך בקבוצה, וכי הסיבה שהוא לא ערך את ההכנה נעוצה בפציעה שספג במחנה האימונים.

אבו פאני אכן סובל מפציעה, אך נדמה שהמאמן רובי קין בכל מקרה לא בונה על הקשר, שככל הנראה יצטרך לשקול את עתידו מחדש ולבחון הצעות נוספות מיעדים שבהם חלון ההעברות עדיין לא הגיע לסיומו. מכבי חיפה מעוניינת להחזיר את השחקן לשורותיה, אך עדיין לא ברור האם הירוקים יעמדו בדרישות הכלכליות של פרנצווארוש ושל השחקן עצמו.