יום רביעי, 03.09.2025 שעה 10:09
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
62-92באיירן מינכן1
62-72איינטרכט פרנקפורט2
61-52פ.צ. קלן3
43-62בורוסיה דורטמונד4
43-52סט. פאולי5
42-42וולפסבורג6
34-52אוגסבורג7
32-22שטוטגרט8
34-32הופנהיים9
34-22אוניון ברלין10
36-22לייפציג11
15-42באייר לברקוזן12
12-12מיינץ13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
12-02המבורג15
17-42ורדר ברמן16
05-12היידנהיים17
07-22פרייבורג18

"ואסקס היה המכה הסופית לפיטורים של טן האח"

באייר לברקוזן החתימה את שחקן ריאל מדריד לשעבר מאחורי גבו של המאמן, באירוע שהאיץ עוד יותר את פיטוריו. וגם: הפיצויים הגבוהים שיקבל ההולנדי

|
אריק טן האח ולוקאס ואסקס (IMAGO)
אריק טן האח ולוקאס ואסקס (IMAGO)

ההרפתקה של אריק טן האח בבאייר לברקוזן נמשכה בקושי חודשיים. ביום שני בבוקר, בשעה עשר, הודיעו לו המנהל הספורטיבי סימון רולפס והמנכ"ל פרננדו קארו על פיטוריו המיידיים. לפי הדיווחים בתקשורת הגרמנית, ההולנדי הופתע ונפגע, אם כי סימני אזהרה כבר הצטברו במועדון זמן מה.

"הייתה לנו תחושה שזה הולך בכיוון הלא נכון, ולפני שנגיע ליעד הלא נכון העדפנו לפעול עכשיו", הסביר רולפס. בהנהלה זיהו קבוצה שאבדה לה הדרך בדברים בסיסיים, בלי בהירות לגבי מה לעשות על המגרש. "היה חיוני שתהיה איזושהי מפת דרכים, ולא ראינו את זה", הוסיף המנהל הספורטיבי, כשהוא מודה בגלוי כי טעה בבחירת מחליפו של צ’אבי אלונסו על הספסל.

אחד האירועים ששברו סופית את האמון היה החתמתו של לוקאס ואסקס. לפי עיתון "בילד" הגרמני, שחקן ריאל מדריד לשעבר הובא כחיזוק מפתח מבלי שטן האח ידע כלל על העסקה, שהושלמה מאחורי גבו. ב־26 באוגוסט, כשהחוזה כבר נחתם והבדיקות הרפואיות הושלמו, המאמן שוחח לראשונה עם שחקנו החדש.

אריק טן האח ולוקאס ואסקס (IMAGO)אריק טן האח ולוקאס ואסקס (IMAGO)

בתוך המועדון כבר הבינו שהקרע בלתי ניתן לאיחוי: אם המאמן לא נכלל בהחלטות אסטרטגיות כאלה, זה סימן שההנהלה חדלה להאמין בו. שישה ימים לאחר מכן הגיעו הפיטורים באופן רשמי, ללא מילות נימוס או תודה. ההודעה היבשה הייתה אישור לכך שהשידוך מעולם לא עבד.

התוצאה הותירה גם חור כלכלי לא קטן. לטן האח היה חוזה עד 2027 והוא יקבל כ־5 מיליון אירו כפיצויי פיטורים, בנוסף לשכר על חודשיים העבודה שכבר הושלמו. בסך הכל כשישה מיליון אירו עבור 60 ימי עבודה, ממוצע של 100 אלף אירו ליום.

עלות מופרזת עבור "נישואים" שמעולם לא היו כאלה, שממחישה עד כמה המועדון העדיף לנתק קשרים מאשר להסתבך בפרויקט שהיה גזור לכישלון מההתחלה. בין המועמדים להחליפו מוזכר, בין היתר, מאמן לייפציג לשעבר, מרקו רוזה.

אריק טן האח (IMAGO)אריק טן האח (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */